アインホールディングス<9627.T>がこの日の取引終了後に、集計中の２６年４月期連結業績について、売上高が従来予想の６４６０億円から６４７５億円（前の期比４１．７％増）へ、営業利益が２８３億円から２９５億円（同７４．９％増）へ、純利益が１３５億円から１７０億円（同８３．６％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表した。



ファーマシー事業で高額医薬品の処方により処方箋単価が上昇し、処方箋枚数も堅調に推移していることが要因。また、２５年８月１日にグループ入りしたさくら薬局グループにおけるＰＭＩ（統合プロセス）が順調に進捗していることなども寄与する。なお、業績上振れに伴い、期末一括配当予想を８０円から１００円へ引き上げた。



出所：MINKABU PRESS