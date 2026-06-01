横浜市民限定で6月2日は「箱根小涌園ユネッサン」の料金が1000円！「勝手に横浜市民割！」キャンペーンでお得に《6月8日まで》

温泉テーマパーク「箱根小涌園ユネッサン」は、横浜市民を対象に、2026年6月2日から8日まで「勝手に横浜市民割！」キャンペーンを実施します。

子どもも大人も特別料金で入場可能に

箱根が国際的な観光地として知られるきっかけにもなったという、6月2日の横浜開港記念日に合わせ、感謝の気持ちを込めてこのキャンペーンを企画したとのこと。

横浜市民限定で、水着で遊べる温泉「ユネッサン」の水着エリアが通常の約30％オフで入場可能に。また、6月2日の横浜開港記念日当日は、大人（中学生以上）1人1000円でお得に入場できます。

また期間中は、季節の変わり湯「ほたるの星空風呂」を開催していて、天井に映し出される星空の下、蛍がほのかなあかりを灯しているかのような、幻想的な空間の中で入浴を楽しめます。

ユネッサンでは、浴槽やプールに温泉や温水を使っているほか、屋内エリアも充実していて、梅雨の時季でも天候に左右されず安心して利用できます。

「勝手に横浜市民割！」キャンペーン概要

・6月2日（横浜開港記念日）

大人（中学生以上）通常2500円→特別料金1000円

子ども（3歳以上）通常1400円→特別料金500円

・6月3日から8日

平日：大人 通常2500円→特別料金1800円

子ども 通常1400円→特別料金1000円

土日：大人 通常2800円→特別料金2100円

子ども 通常1500円→特別料金1100円

利用方法：ユネッサン4階総合フロントで受付の際に、スタッフに専用クーポンの画面と、横浜市民であることを証明できるもの（運転免許証、パスポート、マイナンバーカード）を提示してください。

他の割引との併用はできません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部