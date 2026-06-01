沖縄県辺野古沖で小型船が転覆し、研修旅行中だった同志社国際高校の生徒と船長が死亡した。国土交通省と内閣府は、死亡した金井創船長（71）を海上運送法違反の疑いで刑事告発した（5月22日）。亡くなった高校2年生の武石知華さん（17）の遺族は「辺野古ボート転覆事故遺族メモ」というnoteで情報発信を続けている。遺族の許可を得て、全文を転載する。（ダイヤモンド・ライフ編集部）

事故後からの流れ 3月17日

2026年4月13日 19:54

10:00 ツアー会社M氏含む2名と会議（ホテル3階会議室）

・ボートの手配は高校が独自で行ったこと

・ツアー会社の添乗員はいたが、乗船せず岸辺で待機していたこと

・引率教員の人数はまだ確認中であること

・事故の詳細な時系列はまだ把握できていないこと

・修学旅行の添乗員は計4名

・添乗員の名前は現時点で教えることはできないこと

・同志社国際とは20年以上の付き合いであること

12:00 帰りの便の手配

妻が遺体の搬送と家族の帰り便をJALに依頼。3連休前で空席がなくキャンセル待ちとなる。

14:10 那覇空港着の私を迎えに、妻・長女・妻の両親・M氏・教頭先生で空港へ向かう。

14:20 合流

教頭先生・妻・長女と到着ロビーで合流。教頭先生から謝罪を受ける。

私がまだ知華と直接対面できていなかったため、全員で中城海上保安部へ向かう。

15:40 海上保安部に到着

海上保安部との打ち合わせ内容：

・落ち着いたら転覆現場で献花をしたい → 巡視船を出すのは難しいが方法を考えるとのこと

・当日はうねりが大きかった可能性がある

・船長は有効な船舶免許を持っていた

・118への最初の通報者は乗船していた生徒だった

・海保は救難信号を受信していない

・通報は 10:16

・知華が船の下から救助されたのは 11:18

・救急車に乗ったのは 11:25

・病院に着いたのは 11:59

・死亡確認は 12:29

17:10 遺体と対面

説明を聞き終わった後、知華が安置されている部屋に移動。

こたつで昼寝をしているときの顔と変わらない。冷たい。司法解剖。手術したこともないのに。開頭、自慢の髪の毛をあんなにも大切にしてたのに。苦しかったろうに。なんで死んでるの。パパは4カ月も会ってなかったよ。起きなよ知華。

18:00 ホテルに移動

前日のホテルではなく、今回の旅行で知華が1泊目に泊まったホテルを妻が直接予約した。知華と同じ部屋に泊まりたく、妻が事情を伝えると、その部屋を融通してくれた。

案内してくれたホテルの部長は私たちの顔を見るなり、一緒に涙を流してくれた。

朝食会場だった場所に案内してくれたりと、ホテルの方々の優しさが心に沁みた。

19:30 最後の洋服を選ぶ

修学旅行に持って行った洋服はジーンズやぴったりした服が多く、最後に着せる服を買いに、私と妻と長女で近くのショッピングモールへ向かう。洋服、靴下、ピアスを選んだ。知華のために買ってあげる最後の洋服。

22時過ぎにホテルへ戻る。 移動手段：タクシー（自費）