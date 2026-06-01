6年越しデザイン刷新で「格子グリル」採用

スズキは2026年5月27日、軽SUV「ハスラー」のマイナーチェンジモデルを発表しました。同日に発売しています。



どのようなクルマなのでしょうか。

ハスラーは2014年に登場した軽SUVです。力強くタフでスクエアなボディに愛嬌のあるフロントフェイスを備え、親しみやすいデザインとしたほか、居住性の良さが支持されています。

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以後、SUV人気も後押しし、軽自動車の販売台数ランキングでは、上位に軽スーパーハイトワゴンが名を連ねるなかで5位前後をキープしており、好調な販売を記録。2026年3月までには国内累計100万台の販売を達成しています。

現行型は2020年1月に発売した2代目です。デザインは初代で好評だったものをほぼ踏襲しながら、よりスクエアなデザインを採用。いっぽうプラットフォームは「ハーテクト」を採用し、軽量・高剛性を両立させています。

また、現行型では新エンジンやCVTを搭載するとともに、全車マイルドハイブリッド化され、走行性能と燃費性能の向上を図りました。

先進機能では「デュアルカメラブレーキサポート」や全車速アダプティブクルーズコントロールなどを採用。安全性能と機能性を高めています。

2024年5月には一部改良が実施されており、各グレードで装備の充実化を図ったほか、内装の質感向上なども施されました。同時に、専用デザインのフロントグリルやフロントバンパーガーニッシュなどを備えてクールな雰囲気とした「タフワイルド」を追加しています。

今回、デビューから6年越しとなるマイナーチェンジでデザインが刷新されました。フロントグリルは従来は小ぶりなものでしたが、新たに格子タイプの大型グリルを採用することで、フロントフェイスのイメージチェンジを図っています。

またグリル内には蛍光イエローのワンポイントアクセントが追加され、さりげないおしゃれさをプラスしています。

フロントバンパーも新デザインとなり、従来のプロテクター感のあるものから、ボディ同色のシンプルな造形に変更し、より都会的な出で立ちになっています。

リアはエンブレムを変更し、樹脂素材を活用したものとし、遊び心を表現しています。

ボディカラーは新色「フュージョンイエローパールメタリック」「ウッドランドカーキメタリック」を設定。モノトーン5色・2トーン9色の全14通りのカラーラインアップとしました。2トーンカラーには「アーバンブラウンルーフ」を新たに採用しました。

なお、タフワイルドではブロック状の新形状グリルと「SUZUKI」のバラ文字エンブレムを採用しました。

インテリアでは、ハスラーの特徴であるカラー塗装のインパネガーニッシュに新色「ガンメタリック」を追加。シートアクセントのカラーには新たにブラウンを設定し、上質感を高めています。

先進機能では、ミリ波レーダーと単眼カメラの組み合わせにより、検知対象を車両や歩行者、自転車、自動二輪車とし、交差点での検知にも対応した衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用。

また、ブラインドスポットモニターやリヤクロストラフィックアラートをスズキ軽自動車で初めて全車に標準装備したほか、アダプティブクルーズコントロール（ACC・全車速追従・渋滞時停止保持）と車線維持支援機能を全車標準装備するなど、充実した内容になっています。

さらに、パーキングブレーキの作動、解除の操作を指先で行うことができる電動パーキングブレーキやブレーキホールドを全車に標準装備し、信号待ちでブレーキを踏み続ける必要がなくなり、ドライバーの疲労軽減に役立ちます。

走行性能では、交差点での右左折後の自然なハンドル戻りや、高速道路でのステアリング応答性を向上。よりスムーズな車両コントロールを実現しています。

加えて、コーナリング時の車両挙動の乱れなどを事前に予測することで、内側への巻き込みや大回りを抑制する「アクティブコーナリングサポート」を採用。山道やワインディングロードなどでも安定した走行をサポートします。

ラインナップはベーシックな「ハイブリッドG」、上級モデルの「ハイブリッドX」、力強いターボエンジンを搭載する「ハイブリッドXターボ」の3タイプで、タフワイルドは標準モデルとターボエンジン車の2タイプです。

全車660cc 3気筒エンジン＋マイルドハイブリッド＋CVTの組み合わせで、駆動方式は2WDと4WDを用意し、燃費性能は20.4km／Lから24.3km／L（WLTCモード）をマークします。

マイナーチェンジを行ったハスラーの価格（消費税込）は159万9400円から197万1200円。タフワイルドは183万5900円から204万8200円です。