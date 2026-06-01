【アサヒ EGA BEER】 6月2日数量限定発売

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アサヒビールは、新商品のテスト販売サイト「アサヒ空想開発局」が江頭 2:50さんと共同開発したビール「アサヒ EGA BEER」を、6月2日より全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケットなどの酒類販売店にて数量限定販売する。

「アサヒ EGA BEER」は、“ビール好きの江頭 2:50さんと本気でつくった、ビール好きのためのビール”をコンセプトに共同開発されたビール。6種のホップを使用することで豊かなコクと香り、苦みが感じられ、「スーパードライ」と同じ酵母を使用し、すっきりとしたキレのある後味を実現。2025年秋、「アサヒ空想開発局」でのテスト発売時には好評で、今回再販希望の声を受けて全国発売が決定した。

今回、350ml缶に加え新たに500ml缶もラインナップ。また、パッケージデザインもリニューアルし、全4種を展開する。パッケージデザインには、江頭 2:50さんの特徴である下半身の黒タイツと上半身のカラーリングを反映。また、YouTubeチャンネル「エガちゃんねる」でおなじみの覆面スタッフ「ブリーフ団」をイメージした「B」の文字をあしらった黒色のデザインも展開する。さらに、500ml缶体には「ひょっこりエガちゃん」が描かれている。

発売に合わせ、江頭 2:50さんが出演するウェブCMを公開。同時に、アサヒ空想開発局にてオリジナルデザインの T シャツも発売する。

【江頭 2:50 さん 「アサヒ EGA BEER」全国発売にあたってのコメント】

「俺がアサヒビールと全力で作った EGA BEER、全国で販売されるぜ～！うましら～だから、お店で見かけたら絶対手に取ってくれよな！」