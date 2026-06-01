本拠地フィリーズ戦

米大リーグ・ドジャースは5月31日（日本時間6月1日）、本拠地フィリーズ戦で9-1で勝利した。山本由伸投手が今季5勝目をあげた試合で始球式の大役をつとめた人気グループが、ファンの話題を呼んでいる。

ドジャースのユニホームを思い思いに着こなし、マウンドで付近でお辞儀をしたのは、日本発の7人組グループ「XG」。始球式ではリーダーのJURINが、他のメンバーからエールを送られながら投球。思い切って投げたボールは、ワンバウンドしながら、捕手役を務めた佐々木朗希投手のミットに収まった。

佐々木はメンバーに歩み寄ってボールを渡すと、その後はメンバーと共に記念写真を撮影していた。MLB公式が、「日本のグローバルグループXGのJURINが、今日のドジャース戦を前に佐々木朗希投手に始球式を投げました！」と記して動画を公開すると、日本のファンから反応が相次いだ。

「MLB公式！！！！ありがとう！！！！！！」

「かわいいですね、はい」

「世界のジュリンちゃんの投球、かかかかかか可愛い」

「ついに…MLB公式にXGが」

「JURINちゃん素晴らしい投球〜〜〜 みんなに囲まれながらってのも最高」

「ノーバンではないけどいい投球だったよ」

「受けてくれた朗希選手ありがとう」

「ドジャースとXGを一緒に見られるチャンスがあったとは」

「きっと何回も練習しただろうなぁ、かわいい」

山本は、5回1/3、104球を投げて4安打無失点、10奪三振の好投。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手は5打数2安打だった。



（THE ANSWER編集部）