佐々木朗希にピッタリ並んだ7人組「かかか可愛い」「ノーバンではないけど…」始球式で喝采
本拠地フィリーズ戦
米大リーグ・ドジャースは5月31日（日本時間6月1日）、本拠地フィリーズ戦で9-1で勝利した。山本由伸投手が今季5勝目をあげた試合で始球式の大役をつとめた人気グループが、ファンの話題を呼んでいる。
ドジャースのユニホームを思い思いに着こなし、マウンドで付近でお辞儀をしたのは、日本発の7人組グループ「XG」。始球式ではリーダーのJURINが、他のメンバーからエールを送られながら投球。思い切って投げたボールは、ワンバウンドしながら、捕手役を務めた佐々木朗希投手のミットに収まった。
佐々木はメンバーに歩み寄ってボールを渡すと、その後はメンバーと共に記念写真を撮影していた。MLB公式が、「日本のグローバルグループXGのJURINが、今日のドジャース戦を前に佐々木朗希投手に始球式を投げました！」と記して動画を公開すると、日本のファンから反応が相次いだ。
「MLB公式！！！！ありがとう！！！！！！」
「かわいいですね、はい」
「世界のジュリンちゃんの投球、かかかかかか可愛い」
「ついに…MLB公式にXGが」
「JURINちゃん素晴らしい投球〜〜〜 みんなに囲まれながらってのも最高」
「ノーバンではないけどいい投球だったよ」
「受けてくれた朗希選手ありがとう」
「ドジャースとXGを一緒に見られるチャンスがあったとは」
「きっと何回も練習しただろうなぁ、かわいい」
山本は、5回1/3、104球を投げて4安打無失点、10奪三振の好投。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手は5打数2安打だった。
（THE ANSWER編集部）