【かっぱ寿司】「からだすこやか茶W+」2本購入で「ぷくぷくシール」がもらえるコラボキャンペーンを開催!
コロワイドグループのかっぱ寿司は6月11日より、かっぱ寿司全店にて「からだすこやか茶W+」とのコラボレーションキャンペーンを実施する。店内にて「からだすこやか茶W+」を2本購入した人を対象に、限定特典である「ぷくぷくシール」をプレゼントする企画であるとのことだ。
「からだすこやか茶W+」とのコラボレーションキャンペーン
○コラボキャンペーンの概要と限定特典
本キャンペーンは、コカ・コーラ社が展開する「おいしさ」と「健康意識」の両立を身近に感じてもらうための取り組みに参画して実施される。
店内にて「からだすこやか茶W+」を2本セットで購入するごとに、テレビCMのキャラクターをあしらったオリジナルデザインの「ぷくぷくシール」が1枚プレゼントされるとのことだ。専用のタッチパネル画面から購入した人が対象となる。
実施期間は2026年6月11日〜無くなり次第終了で、一部の改装中店舗を除くかっぱ寿司全店で展開される。特典のシールは数量限定で各店舗の配布数に上限があり、なくなり次第終了する予定とのことだ。シールの配布数は店舗によって異なるため、早めの来店を呼びかけている。
かっぱ寿司×からだすこやか茶W+ コラボキャンペーン
「からだすこやか茶W+」とのコラボレーションキャンペーン
○コラボキャンペーンの概要と限定特典
本キャンペーンは、コカ・コーラ社が展開する「おいしさ」と「健康意識」の両立を身近に感じてもらうための取り組みに参画して実施される。
実施期間は2026年6月11日〜無くなり次第終了で、一部の改装中店舗を除くかっぱ寿司全店で展開される。特典のシールは数量限定で各店舗の配布数に上限があり、なくなり次第終了する予定とのことだ。シールの配布数は店舗によって異なるため、早めの来店を呼びかけている。
かっぱ寿司×からだすこやか茶W+ コラボキャンペーン