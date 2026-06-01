水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　6月1日〜7日の運勢

【2026年6月1日〜7日の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

⾃分のうさぎタイプを知る

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢小さな学びが視野を広げてくれる。いろいろなことに意識を向けて

仕事や勉強だけでなく、趣味や遊び、身の回りのことで気になることを調べ、新しい知識に触れると思わぬ発見がありそう。人の意見に耳を傾けるのも◎。4日は、「自分と関係ない。必要ない」と思うものの中にこそ教えがある日。関わるものすべてに意識を向けてみて。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢不便なことの見直しと改善を。苦手なことは人の手を借りて

部屋の片づけやデジタルデータの整理など、身の回りのメンテナンスをすると新しいアイディアや有益な情報が入りやすくなります。生活リズムを整えることも大切。手が回らないことは、5日にだれかに任せたり、便利なサービスを活用したりすると◎。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢風向きが変わるサインに敏感に。この先の流れに乗る準備を

状況が整うタイミングを見極めてアクションを起こすと、好調な流れに乗れる時期です。まわりの動きを観察したり、段取りを進めたりするのも◎。次に取るべき行動が自然と見えてくるので、急がず、でも止まらず、ゆっくりとチャンスに備えましょう。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢自分の感覚を信じて、“本当に大事なもの”を選択しよう

頭で考えすぎるより、ふと気になったものを選ぶほうが得られるものが多いとき。7日は、第一印象や最初のひらめきを信じると吉。逆に迷い続けるとチャンスを逃しやすいので、4日は欲張らず、“本当に大事なもの”をひとつだけ選ぶ気持ちで過ごしましょう。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢自分のペースを取り戻すことが運気のカギ。心地よいことを追求

ゆるやかな流れの中から、新しい発想や次に向かうためのヒントが生まれる暗示。周囲に合わせるより、優先順位の低い予定を減らし、時間の余白を作りましょう。今の自分にとって心地よい生活リズムや行動パターンを最優先に。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢情報のアップデートが運を拡大。知らない分野にも触れて

気になっていた分野の最新情報を調べたり、専門家の話を聞いたりすると、停滞していたことが一気に動き出す暗示。古いやり方を見直し、新しいツールや方法を取り入れると仕事効率もグンとアップします。これまで学んだことを試すのにもよいタイミングです。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢気分転換＆気持ちの切り替えを。不用品の整理も◎

部屋の模様替え、通勤ルートの変更など、身の回りの景色を少し変えると、次のステップへと運気が向かい始めます。不要なものや予定の整理も吉。うまくいっていないことがあるならその原因についても考えましょう。謙虚に受け止め、調整と改善を。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢決断に最適なとき。変化のない日常にもひと区切りを

契約・買い物・約束ごとなど、“決める行為”にいい時期です。細かいところまで目が届き、ていねいな確認ができるため、後悔のない選択ができます。1日は日々のルーティンやマンネリになっていることを見直すと、よいリニューアル案がひらめきそう。“だれかのおすすめ”にも運あり。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢心が喜ぶことが未来の運を育てる。2日は癒やしの日に

家族や恋人、親しい友人、ペットとの時間を楽しみましょう。趣味を深掘りする、夏の遊びの予定を立てるのも◎。特に2日は、“心地よいこと”がモチベーションをアップ。マッサージや入浴などで癒やしのひとときを。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢直感を信じて選択。“意外なもの”で感性を刺激して

「なんとなく好き」「これは違うかも」という、心の中の素直な気持ちを大切に過ごしましょう。これまで触れてこなかったことや意外なものを選択するほど、あなたの感性が磨かれます。3日に音や色、香りなど、五感を刺激するものに触れると運気が上向きに。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

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水晶玉子 占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。



