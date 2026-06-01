パラパラ＆しっとり、失敗なし！『基本の卵チャーハン』おうちで簡単町中華・プロの味
休日の昼ごはんに出番が多いメニューといえば、中華の定番「卵炒飯」です。具を切って、炒めてと作り方はシンプルですが、ご飯が焦げついたり、味が決まらなかったりと、おいしく仕上げるのはなかなか難しいもの。そんな卵炒飯を失敗なく作るコツはちょっとしたひと手間にあり。ぜひとも覚えておきましょう。
【必ずおいしく！ のコツ】
炒めている途中で酒を回し入れ、
ご飯がパサつかないように
ほどよく水分を補います。
ご飯は炒めている間に水分がとび、パサついたり、焦げたりする原因に。酒を回し入れることでしっとりしつつもぱらりと仕上がり、こくと風味が増します。
基本の『卵チャーハン』のレシピ
材料（2人分）
温かいご飯……どんぶり2杯分（約400g）
ハム……4枚（約80g）
ねぎ……1/2本（約40g）
卵……2個
サラダ油……大さじ2
酒……大さじ1
塩……小さじ1/2
こしょう……少々
しょうゆ……小さじ1
作り方
（1）
ねぎは粗いみじん切りにする。ハムは5〜6mm四方に切る。卵は溶きほぐす。
（2）
フライパンにサラダ油大さじ1を強めの中火で熱し、溶き卵を流し入れる。木べらで大きく混ぜ、半熟状になったら取り出す。
（3）
（2）のフライパンにサラダ油大さじ1を加えて中火で熱し、ハム、ねぎをさっと炒めて油が回ったらご飯を加える。木べらで上下を返し、ご飯をほぐすようにして手早く混ぜながら炒める。
（4）
ご飯がほぐれてきたら酒を回し入れ、さらに炒める。（2）の卵を戻し入れてさっと炒め合わせ、塩、こしょうを加えて混ぜる。フライパンの縁からしょうゆを加え、さっと炒める。
パラパラ＆しっとりの絶品「卵炒飯」。うちにある材料で手軽にできるので、早速試してみてください。
（『オレンジページ2026年6月17日号』より）
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