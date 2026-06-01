パラパラ＆しっとり、失敗なし！『基本の卵チャーハン』おうちで簡単町中華・プロの味

休日の昼ごはんに出番が多いメニューといえば、中華の定番「卵炒飯」です。具を切って、炒めてと作り方はシンプルですが、ご飯が焦げついたり、味が決まらなかったりと、おいしく仕上げるのはなかなか難しいもの。そんな卵炒飯を失敗なく作るコツはちょっとしたひと手間にあり。ぜひとも覚えておきましょう。

【必ずおいしく！ のコツ】

炒めている途中で酒を回し入れ、

ご飯がパサつかないように

ほどよく水分を補います。

ご飯は炒めている間に水分がとび、パサついたり、焦げたりする原因に。酒を回し入れることでしっとりしつつもぱらりと仕上がり、こくと風味が増します。

基本の『卵チャーハン』のレシピ

材料（2人分）

温かいご飯……どんぶり2杯分（約400g）

ハム……4枚（約80g）

ねぎ……1/2本（約40g）

卵……2個

サラダ油……大さじ2

酒……大さじ1

塩……小さじ1/2

こしょう……少々

しょうゆ……小さじ1



作り方

（1） ねぎは粗いみじん切りにする。ハムは5〜6mm四方に切る。卵は溶きほぐす。

（2） フライパンにサラダ油大さじ1を強めの中火で熱し、溶き卵を流し入れる。木べらで大きく混ぜ、半熟状になったら取り出す。

（3） （2）のフライパンにサラダ油大さじ1を加えて中火で熱し、ハム、ねぎをさっと炒めて油が回ったらご飯を加える。木べらで上下を返し、ご飯をほぐすようにして手早く混ぜながら炒める。

（4） ご飯がほぐれてきたら酒を回し入れ、さらに炒める。（2）の卵を戻し入れてさっと炒め合わせ、塩、こしょうを加えて混ぜる。フライパンの縁からしょうゆを加え、さっと炒める。

パラパラ＆しっとりの絶品「卵炒飯」。うちにある材料で手軽にできるので、早速試してみてください。 （『オレンジページ2026年6月17日号』より）

『炒飯』人気レシピ3選

かにかまあんかけチャーハン小林 まさみ454kcal#チャーハン#主食

フライパンキムチ焼きめし大庭 英子539kcal#チャーハン#主食

卵を使ったおすすめレシピ

にんじんとゆで卵のサラダ吉田 愛160kcal#マヨネーズ サラダ#副菜

ベーコン入りスペイン風オムレツきじま りゅうた326kcal#オムレツ#主菜

にらたま豆乳スープ大島 菊枝160kcal#豆乳スープ#汁物

ご飯を使ったおすすめレシピ

豚こまきのこのハヤシライスMizuki683kcal#ハヤシライス#主食

チュモクパプ（チュモッパ）重信 初江395kcal#主食#韓国料理

タイ風そぼろご飯wato738kcal#タイカレー#主食