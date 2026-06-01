「ドジャース９−１フィリーズ」（３１日、ロサンゼルス）

ドジャースは投打がかみ合って快勝。先発・山本由伸投手は５回１／３を４安打無失点。メジャー自己最多タイの１０三振を奪って５勝目を挙げた。初回に捕手・ラッシングが２回連続でＡＢＳチャレンジを成功させ、２つの見逃し三振を奪う場面があった。

１番・シュワバーに対しては、カウント２−２から内角低めの１５８キロがボール判定。しかし、ラッシングがＡＢＳチャレンジを要求してストライクとなり、見逃し三振となった。

さらに２死後はハーパーに対して、フルカウントから６球目の外角低めのカットボールがボール判定。またしてもラッシングがＡＢＳチャレンジを要求すると、ストライクに覆って見逃し三振となった。

ラッシングはＡＢＳチャレンジの連続成功について、報道陣から「ストライクっぽい球についてどう感じたか？」と問われると食い気味で突っ込みを入れて、「ストライクっぽいってどういう意味？あれはストライクだったよ」と話し、「（ストライクゾーンを示す）スクリーンで赤く表示されたらそこはストライクだ。最近は四隅の判定を理解し、できるだけ有利になるように取り組んできた。ああいう形で彼を助けられたのは、もちろん気分がいい」と話した。

ボールがストライク判定に覆って２つの見逃し三振に、山本も「僕は（ＡＢＳが）すごく好きなシステムだなと思います」と笑った。

ラッシングはＡＢＳチャレンジについては「基本的には試行錯誤です。ストライクだと思った球をチャレンジして、それがボールなのか、半分だけゾーンに入っているのか、そういうことを理解していくしかない。チャレンジをやめてしまうと、逆に感覚を失ってしまうから。最近はＡＢＳを使いながら、その感覚をつかむ練習をしているし、室内ケージにあるトラジェクトアーク（投球の軌道を可視化する練習システム）でも取り組んでいる」と練習に取り組んでいることも明かした。

また、ラッシングは山本の投球全体を振り返って「良かったよ。ヨシは素晴らしかった。まさにクオリティスタートと言える内容だったし、初回に少し感触を探っているようなところがあったが、そこから立て直して六回途中までしっかり投げてくれた」と振り返った。