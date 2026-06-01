スティッチ・マリー・ダンボが仲間入り！セガプライズ「ディズニーキャラクター ひょこぴょこ マスコットVol.2」
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年5月28日より順次全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター ひょこぴょこ マスコットVol.2」を紹介します☆
セガプライズ「ディズニーキャラクター ひょこぴょこ マスコットVol.2」
登場時期：2026年5月28日より順次
サイズ：全長約7×4×10cm
種類：全3種（ディズニー スティッチ、ディズニー マリー、ダンボ）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
オリジナルブランド“ひょこぴょこ”シリーズに、ディズニーキャラクターのマスコット第2弾が登場。
“ひょこ”っと顔をのぞかせ、いつも持ち主を見守り、癒やしてくれるキュートなマスコットです！
第2弾には「ディズニー スティッチ」「ディズニー マリー」「ダンボ」の3種類を展開。
それぞれの特徴をとらえたマスコットが、首を傾げたポーズを見せる、愛嬌満点のディズニープライズです☆
ディズニー スティッチ
『リロ＆スティッチ』に登場する「ディズニー スティッチ」の”ひょこぴょこ”マスコット。
首を傾げたポーズが愛らしく、そばに寄り添ってくれる存在です！
ディズニー マリー
『おしゃれキャット』に登場する「ディズニー マリー」をかわいいマスコットに☆
キュートな表情でこちらを見守ってくれています。
ダンボ
大きなお耳が特徴の「ダンボ」も、ひょこっとお顔をのぞかせるポーズで登場。
手を顔の近くに添える姿がかわいいマスコットです！
ひょこっと顔をのぞかせて、持ち主を見守るマスコットシリーズに「ディズニー スティッチ」「ディズニー マリー」「ダンボ」がラインナップ。
セガプライズの「ディズニーキャラクター ひょこぴょこ マスコットVol.2」は、2026年5月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
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