セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年5月28日より順次全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター ひょこぴょこ マスコットVol.2」を紹介します☆

セガプライズ「ディズニーキャラクター ひょこぴょこ マスコットVol.2」

登場時期：2026年5月28日より順次

サイズ：全長約7×4×10cm

種類：全3種（ディズニー スティッチ、ディズニー マリー、ダンボ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

オリジナルブランド“ひょこぴょこ”シリーズに、ディズニーキャラクターのマスコット第2弾が登場。

“ひょこ”っと顔をのぞかせ、いつも持ち主を見守り、癒やしてくれるキュートなマスコットです！

第2弾には「ディズニー スティッチ」「ディズニー マリー」「ダンボ」の3種類を展開。

それぞれの特徴をとらえたマスコットが、首を傾げたポーズを見せる、愛嬌満点のディズニープライズです☆

ディズニー スティッチ

『リロ＆スティッチ』に登場する「ディズニー スティッチ」の”ひょこぴょこ”マスコット。

首を傾げたポーズが愛らしく、そばに寄り添ってくれる存在です！

ディズニー マリー

『おしゃれキャット』に登場する「ディズニー マリー」をかわいいマスコットに☆

キュートな表情でこちらを見守ってくれています。

ダンボ

大きなお耳が特徴の「ダンボ」も、ひょこっとお顔をのぞかせるポーズで登場。

手を顔の近くに添える姿がかわいいマスコットです！

ひょこっと顔をのぞかせて、持ち主を見守るマスコットシリーズに「ディズニー スティッチ」「ディズニー マリー」「ダンボ」がラインナップ。

セガプライズの「ディズニーキャラクター ひょこぴょこ マスコットVol.2」は、2026年5月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

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