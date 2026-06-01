「公務員だから、自分だけは大丈夫だと…」37歳男性が妻に隠れて2年で1500万円の借金、“残高28円”で自己破産するまで

「公務員だから、自分だけは大丈夫だと…」37歳男性が妻に隠れて2年で1500万円の借金、“残高28円”で自己破産するまで