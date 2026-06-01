【クロスワードクイズ】埋まると爽快！ 空欄に入るひらがなは？ 身近な持ち物がヒント
日々のタスクに追われているときこそ、短い時間で取り組めるパズルが思考のリフレッシュに役立ちます。今回は、直感と語彙力を引き出して解くひらがなクロスワードを用意しました。すべての空欄を埋めて、パズルが完成したときの達成感を味わってください！
・横の並び：は + □ + か + □
・縦の並び（左）：と + □ + ぼ
・縦の並び（右）：い + □ + ご
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▼解説
・とんぼ（蜻蛉）
・いちご（苺）
・はんかち（ハンカチ）
正解は「ん」と「ち」の2文字でした。縦のラインでは、秋の空を舞う姿が印象的な「とんぼ（蜻蛉）」と、甘酸っぱくて老若男女に愛される「いちご（苺）」が完成します。横のラインは、エチケットとして常に持ち歩きたい「はんかち（ハンカチ）」が入ります。
どれも日々の暮らしの中で耳にする言葉ばかりですが、文字が抜けた状態で提示されると、記憶の引き出しを隅々まで探るような感覚になりますね。こうした「思い出す」作業は、思考をクリアにし、集中力を高める良いきっかけになります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・縦の並び（左）：と + □ + ぼ
・縦の並び（右）：い + □ + ご
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正解：「ん」と「ち」正解は「ん」と「ち」でした。
▼解説
・とんぼ（蜻蛉）
・いちご（苺）
・はんかち（ハンカチ）
正解は「ん」と「ち」の2文字でした。縦のラインでは、秋の空を舞う姿が印象的な「とんぼ（蜻蛉）」と、甘酸っぱくて老若男女に愛される「いちご（苺）」が完成します。横のラインは、エチケットとして常に持ち歩きたい「はんかち（ハンカチ）」が入ります。
どれも日々の暮らしの中で耳にする言葉ばかりですが、文字が抜けた状態で提示されると、記憶の引き出しを隅々まで探るような感覚になりますね。こうした「思い出す」作業は、思考をクリアにし、集中力を高める良いきっかけになります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)