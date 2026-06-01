トヨタ「新型ヴォクシー」発売！ デザイン刷新で「真っ黒フェイス」も登場！

2026年5月6日、日本のミニバン市場において常にトップクラスの人気を誇るトヨタの主力モデル「ヴォクシー」が、一部改良を実施し発売しました。

比較的扱いやすいサイズ感でありながら、最大8人が乗車できる広々とした室内空間を持ち、とくに子育て世代のファミリー層から絶大な支持を集めてきたヴォクシー。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「ヴォクシー」です！（17枚）

2022年にデビューした現行の4代目モデルでは、最新のGA-Cプラットフォームを採用して全グレードが3ナンバーサイズへと進化。

「先鋭・独創」をテーマにした力強くスタイリッシュなフロントマスクを採用することで男性ユーザーの心もますます掴み、単なる“便利な家族の足”にとどまらない魅力を持っています。

今回、そんなヴォクシーに一部改良を施した新型モデルの販売がスタート。

そのアップデートは、単なるデザインの変更にとどまらない、思い切ったテコ入れが行われています。

最大のトピックは、パワートレインのラインナップが大きく整理されたことです。

これまでヴォクシーには、2リッターのガソリンエンジン車と、1.8リッターエンジンにモーターを組み合わせたハイブリッド車の2種類が設定されていました。

しかし今回の一部改良により、福祉改造車両である「ウェルキャブ」を除き、一般向けのガソリン車設定を廃止。

ラインナップをハイブリッドモデルのみに一本化するという、電動化を見据えた大胆なシフトチェンジが行われました。

また、見た目の印象を左右するエクステリアにも手が加えられています。

ボディカラーには新たに「ニュートラルブラック」と「アーバンロック」という2つの新色が追加されました。

とくに注目となるのがニュートラルブラックを選択した場合で、フロントグリルの本体部分とガーニッシュが専用のブラック加飾へと変更されることです。

これにより、ヴォクシーの持ち味である迫力のある目元とフロントフェイスがさらに強調され、より引き締まったスタイリングを楽しむことができます。

そして車内に乗り込むと、インテリアの質感も着実に底上げされていることが分かります。

すべてのグレードで、シフトノブやウインドウスイッチの周辺パーツが艶やかなピアノブラック塗装に変更されました。

さらに上位グレードでは、メーターフードがステッチ加工を施した表皮巻きとなるなど、ミニバンでありながらドライバーの所有欲を満たすスポーティな空間に仕立てられています。

運転席周りの機能性も向上しており、メーターの液晶パネルが大型化。

「S-Z」グレードでは従来の7インチから12.3インチへと一気に拡大され、「S-G」グレードでも4.2インチから7インチへとサイズアップしたことで、運転中の視認性が格段に良くなっています。

このほか、雪道などで活躍するE-Four（4WD）車には、路面状況に応じた走りをサポートする「SNOW EXTRAモード」が新たに追加設定され、ウインターレジャーを楽しむユーザーにとって心強い装備となりました。

なお、今回の改良に合わせて、兄弟車である「ノア」も同時にアップデートを受けており、ヴォクシーと同様に一般向けグレードがハイブリッド専用となるなど、装備の見直しが行われています。

このような新型ヴォクシーの車両価格は、「S-G」グレードが375万1000円から、上級の「S-Z」グレードが412万7200円からに設定されています。

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より洗練されたデザインとハイブリッドならではの環境性能を手に入れた新しいヴォクシー。

ミニバンの購入を検討している方は、一度販売店へ足を運んで実車の進化を確かめてみるのも良いかもしれません。