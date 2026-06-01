製造代金の70%で在庫を全量買い戻し！ きつつき工房「全量買い戻し保証サービス」

記事ポイント バッグOEM/ODMのきつつき工房が、売れ残った在庫を製造代金の70%で全量買い戻す「全量買い戻し保証サービス」を2026年5月20日より開始利用料金は製造代金の10%で、納品月の翌月から12〜18か月目の間に買い戻し保証が適用される2025年中に同社が納品した製品の約97%が完売という実績を背景に、スタートアップや個人クリエイターの在庫リスクをゼロにする仕組みを整えた バッグOEM/ODMのきつつき工房が、売れ残った在庫を製造代金の70%で全量買い戻す「全量買い戻し保証サービス」を2026年5月20日より開始利用料金は製造代金の10%で、納品月の翌月から12〜18か月目の間に買い戻し保証が適用される2025年中に同社が納品した製品の約97%が完売という実績を背景に、スタートアップや個人クリエイターの在庫リスクをゼロにする仕組みを整えた

バッグのOEM/ODM製造を手掛けるきつつき工房が、新たにバッグ開発・製造に挑戦する企業や個人クリエイターを対象とした前例のない保証サービスを開始しました。

2025年中に納品した製品の約97%が完売という実績を持つ同社が、「在庫リスク」という新製品開発最大の壁を取り除くサービスを展開しています。

きつつき工房「全量買い戻し保証サービス」

サービス名：全量買い戻し保証サービス開始日：2026年5月20日（水）対象：新製品発注時に申し込んだ企業・個人クリエイター（審査あり）利用料金：製造代金の10%（例：製造代金100万円の場合は10万円）買い戻し保証期間：納品月の翌月から12か月目〜18か月目買い戻し価格：製造代金の70%（新品のみ）申込タイミング：新製品の発注時のみ

きつつき工房が2026年5月20日に正式開始した「全量買い戻し保証サービス」は、製品が売れ残った場合に製造代金の70%で在庫を全量買い戻す、OEM業界初のサービスです。

製造代金の10%を利用料として支払うことで、納品後12〜18か月の間に売れ残った新品在庫を同社が引き取ります。

スタートアップや個人クリエイターが新製品開発に踏み出す際に直面する在庫リスクを、実績に裏打ちされた形で引き受ける仕組みとなっています。

同社は2025年中に納品した製品の約97%（一部回答を得られなかった顧客の製品は完売していないものとして計算）が完売したという実績を持ちます。

他社では断られた複雑な仕様を実現する技術力と、ぼんやりしたイメージから具体的な仕様を考案する企画力が、この高い完売率を支えています。

サービス開始の背景

多くのバッグメーカーは、資金力が乏しい小ロット発注や、ノウハウ不足で開発に手間がかかる案件を歓迎しない傾向があります。

同社への相談者からも「他社では取り合ってもらえなかった」「冷たくあしらわれた」という声が多く寄せられています。

きつつき工房自身もスタートアップとして立ち上がった経緯を持ち、その経験をもとに挑戦者が安心して一歩を踏み出せる環境の整備に至ります。

サービス詳細と買い戻し条件

買い戻し保証の対象は新品の状態を維持している在庫に限られ、返送送料は申込者負担となります。

買い戻した製品は同社が運営する自社販路のみで販売されるため、ブランド価値を損なうような雑多な売り場に並ぶリスクが回避される設計です。

また、買い戻し保証期間内に完売した場合は、次回発注時の製造代金から最大10%が割り引かれる「完売お祝い特典」も用意されており、別製品への適用も可能です（割引上限はサービス利用料金と同額）。

きつつき工房はバッグ製造メーカーであると同時に、自社製品を販売するD2Cメーカーとしての販路を持ちます。

万が一買い戻した在庫も、確立された販売チャネルを通じて流通させられる体制が、業界初の保証サービスを成立させる根拠となっています。

完売お祝い特典と注意事項

完売お祝い特典期間：納品月の翌月から12か月目〜18か月目特典内容：次回発注時の製造代金から最大10%割引（サービス利用料金を上限とし、別製品にも適用可）買い戻し対象：新品状態を維持しているもののみ返送送料：申込者負担買い戻し後の販売：きつつき工房の自社販路のみで販売その他：契約内容の免責事項の確認が必要

完売お祝い特典は、保証期間内に完売を達成した場合に次回発注へ還元される制度です。

割引は別製品にも適用できるため、ブランドとして継続的にアイテムを展開していく際の製造コスト軽減にも活用できます。

在庫リスクという新製品開発最大の障壁を、製造代金10%という明確なコストで保証に変換できるサービスです。

2025年中の完売率約97%という実績と自社販路を持つきつつき工房だからこそ提供できる内容で、バッグブランドの立ち上げやスタートアップのプロダクト開発における選択肢として注目されています。

きつつき工房「全量買い戻し保証サービス」の紹介でした。

よくある質問

Q. 全量買い戻し保証サービスの利用料金はいくらですか？

A. 製造代金の10%です。

たとえば製造代金が100万円の場合、利用料金は10万円となります。

申し込みは新製品の発注時のみ受け付けており、一定の審査があります。

Q. 買い戻し保証はどのような条件のもとで適用されますか？

A. 納品月の翌月から12か月目〜18か月目の期間に、新品状態を維持している在庫が対象です。

買い戻し価格は製造代金の70%で、返送送料は申込者負担となります。

使用済みや未使用でも状態が損なわれている在庫は対象外です。

Q. 買い戻された在庫はどのように販売されますか？

A. きつつき工房が運営する自社販路のみで販売されます。

雑多な売り場に並ぶことなく、ブランド価値を維持した形で流通する設計です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 製造代金の70%で在庫を全量買い戻し！ きつつき工房「全量買い戻し保証サービス」 appeared first on Dtimes.