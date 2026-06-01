驚いた一発とは

米大リーグの識者から、日本のプロ野球で活躍する25歳に熱い視線が寄せられた。5月30日に放った一発に対して驚きがつづられている。

米ポッドキャスト番組「WBC Central」で司会を務めるショーン・スプラドリング氏が自身のXで注目したのは、5月30日のロッテ―阪神戦（ZOZOマリン）で飛び出した一発だ。

3-1の5回、阪神・森下翔太が左翼席へ豪快に14号ソロ。相手先発・唐川から2打席連発の一撃は、左翼席上段へ飛び込む超特大アーチだった。

データアプリ「NPB＋」によると飛距離141メートル。スプラドリング氏は「ボールを464フィート（約141メートル）飛ばすのは非常に難しい。デッドボール時代ならなおさらのこと。ショウタ・モリシタは本物だ」と紹介した。

同じ阪神の佐藤輝明が既に米メディアで取り上げられるなど、大きな注目を浴びている。大谷翔平だけでなく村上宗隆、岡本和真と今季海を渡った2人もすでに2桁ホームラン。日本人野手に対する注目度は高まっているようだ。



（THE ANSWER編集部）