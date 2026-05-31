アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「理想の彼女」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。

【1〜5位】男性100人が答えた「理想の彼女」 《外見・雰囲気》TOP回答を見る！

「理想の彼女」の条件とは？

調査は4月6日、成人男性100人を対象に、インターネットリサーチで実施。

まず、「『理想の彼女』に最も求める要素は何ですか？」と質問すると、最も多かったのは「性格や価値観の一致」（57人）でした。次いで、「外見や顔の好み」（14人）、「共通の趣味があること」（11人）、「包容力や癒やし」（10人）、「金銭感覚の近さ」（8人）の順となりました。

続いて、「理想とする彼女の『性格」はどれですか？」と尋ねると、「穏やかで聞き上手」が28人で最多に。次いで、「いつも明るくポジティブ」（26人）、「素直で感情表現が豊か」（20人）、「ユーモアがあり一緒にいて楽しい」（11人）、「自立していて依存しない」（10人）、「控えめで一歩引いてくれる」（5人）が続いています。

さらに、「理想とする彼女の『外見や雰囲気』は何ですか？」と聞くと、「かわいらしく愛嬌（あいきょう）がある」が56人で最も多く、次いで「清楚（せいそ）で上品な雰囲気」（16人）、「きれいで大人っぽい」（9人）、「健康的でアクティブ」（7人）、「個性的でおしゃれ」（3人）の順となりました。また、9人が「特にこだわらない」と回答しています。

この結果について同社は、「派手さや特異性より、安心感や接しやすさが評価される傾向が明確です」とコメントしています。

男性の皆さん、「理想の彼女」はどんな人ですか……？