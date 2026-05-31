風車や花を組み合わせた限定デザイン！ ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”みっふぃーきっちんグッズ
記事ポイントハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」でみっふぃーきっちんグッズを販売中ショップ「クート」でHUIS TEN BOSCH×みっふぃーきっちん はんかち桝ぼうろなど11商品を展開みっふぃーきっちんの世界観とハウステンボスらしいモチーフを楽しめる
ハウステンボスで開催中の「ミッフィーバースデーマンス2026」に、みっふぃーきっちんのコラボグッズが登場しています。
みっふぃーきっちんは、エプロン姿のミッフィーやベーカリー・おやつモチーフの雑貨が人気のブランドです。
エプロン姿のミッフィーに、ハウステンボスをイメージさせる風車や家、花を組み合わせた限定デザインがそろいます。
ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”みっふぃーきっちんグッズ
開催場所：ハウステンボスイベント名：ミッフィーバースデーマンス2026開催期間：2026年5月29日〜6月28日販売店舗：アムステルダムシティ「クート」などブランド：みっふぃーきっちん
ハウステンボスのショップ「クート」では、みっふぃーきっちんの世界観を楽しめるグッズを販売中です。
HUIS TEN BOSCH×みっふぃーきっちん はんかち枡ぼうろ
みっふぃーおやつ堂で人気のはんかち枡ぼうろ。
エプロン姿のミッフィーや、ハウステンボスらしい風車や家、花を組み合わせた限定デザインです。
みっふぃーきっちん あんぱんシリーズ
みっふぃーあんぱんマスコットがついた、みっふぃーべーかりーならではのバッグシリーズです。
お出かけのお供や小物の収納など、用途に合わせてお好きなタイプを選べます。
HUIS TEN BOSCH×みっふぃーきっちん アクリルキーホルダー
みっふぃーきっちんらしいエプロン姿のミッフィーと、ハウステンボスをイメージさせる風車や家、花を組み合わせた限定デザイン。
バッグにつけたくなるアクリルキーホルダーです。
HUIS TEN BOSCH×みっふぃーきっちん こはく糖
みっふぃーおやつ堂で人気のカラフルでかわいいこはく糖。
エプロン姿のミッフィーや、ハウステンボスらしい風車や家、花を組み合わせた限定デザインです。
HUIS TEN BOSCH×みっふぃーきっちん 珪藻土コースター
みっふぃーきっちんで人気の珪藻土コースター。
エプロン姿のミッフィーや、ハウステンボスらしい風車や家、花を組み合わせた限定デザインです。
HUIS TEN BOSCH×みっふぃーきっちん ミニフレームマグネット
みっふぃーきっちんで人気のミニフレームマグネット。
ハウステンボスをイメージさせる風車や花が目を引く限定デザインです。
HUIS TEN BOSCH×みっふぃーきっちん ピンバッジ
みっふぃーきっちんらしいエプロン姿のミッフィーと、ハウステンボスをイメージさせる風車や家、花を組み合わせた限定デザイン。
思わず身につけたくなるピンバッジです。
HUIS TEN BOSCH×みっふぃーきっちん クリアファイル
みっふぃーきっちんらしいエプロン姿のミッフィーと、ハウステンボスをイメージさせる風車や家、花を組み合わせた限定デザイン。
日常使いしたいクリアファイルです。
HUIS TEN BOSCH×みっふぃーきっちん 切手型フレークシール
みっふぃーきっちんらしいエプロン姿のミッフィーと、ハウステンボスをイメージさせる風車や家、花を組み合わせた限定デザイン。
貼って楽しい切手型フレークシールです。
HUIS TEN BOSCH×みっふぃーきっちん カステラ
みっふぃーきっちんらしいエプロン姿のミッフィーや、ハウステンボスをイメージさせる風車や家、花を組み合わせた限定デザインのパッケージと焼き印がポイントの銘菓カステラです。
缶デニッシュシリーズ
非常食、防災食はもちろん、ローリングストックとしても大活躍なパンの缶詰です。
缶切り不要で簡単にあけることができ、ちょっとした贈り物にもおすすめです。
みっふぃーきっちんらしいエプロン姿のミッフィーと、ハウステンボスの風車や花が重なるコラボグッズです。
かわいい雑貨やお菓子を選びながら、ミッフィーの誕生日月を園内でもおうちでも楽しめます。
ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”みっふぃーきっちんコラボグッズの紹介でした。
ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス」特集ページはこちら
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よくある質問
Q. どこで販売されていますか？
A. ハウステンボス内のショップ「クート」で販売されています。
商品により販売状況が異なる場合があります。
Q. いつまでのイベントですか？
A. 「ミッフィーバースデーマンス2026」は、2026年5月29日から6月28日まで開催されています。
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