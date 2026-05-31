風車や花を組み合わせた限定デザイン！ ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”みっふぃーきっちんグッズ

記事ポイント ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」でみっふぃーきっちんグッズを販売中ショップ「クート」でHUIS TEN BOSCH×みっふぃーきっちん はんかち桝ぼうろなど11商品を展開みっふぃーきっちんの世界観とハウステンボスらしいモチーフを楽しめる ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス2026」でみっふぃーきっちんグッズを販売中ショップ「クート」でHUIS TEN BOSCH×みっふぃーきっちん はんかち桝ぼうろなど11商品を展開みっふぃーきっちんの世界観とハウステンボスらしいモチーフを楽しめる

ハウステンボスで開催中の「ミッフィーバースデーマンス2026」に、みっふぃーきっちんのコラボグッズが登場しています。

みっふぃーきっちんは、エプロン姿のミッフィーやベーカリー・おやつモチーフの雑貨が人気のブランドです。

エプロン姿のミッフィーに、ハウステンボスをイメージさせる風車や家、花を組み合わせた限定デザインがそろいます。

ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”みっふぃーきっちんグッズ

開催場所：ハウステンボスイベント名：ミッフィーバースデーマンス2026開催期間：2026年5月29日〜6月28日販売店舗：アムステルダムシティ「クート」などブランド：みっふぃーきっちん

ハウステンボスのショップ「クート」では、みっふぃーきっちんの世界観を楽しめるグッズを販売中です。

HUIS TEN BOSCH×みっふぃーきっちん はんかち枡ぼうろ

みっふぃーおやつ堂で人気のはんかち枡ぼうろ。

エプロン姿のミッフィーや、ハウステンボスらしい風車や家、花を組み合わせた限定デザインです。

みっふぃーきっちん あんぱんシリーズ

みっふぃーあんぱんマスコットがついた、みっふぃーべーかりーならではのバッグシリーズです。

お出かけのお供や小物の収納など、用途に合わせてお好きなタイプを選べます。

HUIS TEN BOSCH×みっふぃーきっちん アクリルキーホルダー

みっふぃーきっちんらしいエプロン姿のミッフィーと、ハウステンボスをイメージさせる風車や家、花を組み合わせた限定デザイン。

バッグにつけたくなるアクリルキーホルダーです。

HUIS TEN BOSCH×みっふぃーきっちん こはく糖

みっふぃーおやつ堂で人気のカラフルでかわいいこはく糖。

エプロン姿のミッフィーや、ハウステンボスらしい風車や家、花を組み合わせた限定デザインです。

HUIS TEN BOSCH×みっふぃーきっちん 珪藻土コースター

みっふぃーきっちんで人気の珪藻土コースター。

エプロン姿のミッフィーや、ハウステンボスらしい風車や家、花を組み合わせた限定デザインです。

HUIS TEN BOSCH×みっふぃーきっちん ミニフレームマグネット

みっふぃーきっちんで人気のミニフレームマグネット。

ハウステンボスをイメージさせる風車や花が目を引く限定デザインです。

HUIS TEN BOSCH×みっふぃーきっちん ピンバッジ

みっふぃーきっちんらしいエプロン姿のミッフィーと、ハウステンボスをイメージさせる風車や家、花を組み合わせた限定デザイン。

思わず身につけたくなるピンバッジです。

HUIS TEN BOSCH×みっふぃーきっちん クリアファイル

みっふぃーきっちんらしいエプロン姿のミッフィーと、ハウステンボスをイメージさせる風車や家、花を組み合わせた限定デザイン。

日常使いしたいクリアファイルです。

HUIS TEN BOSCH×みっふぃーきっちん 切手型フレークシール

みっふぃーきっちんらしいエプロン姿のミッフィーと、ハウステンボスをイメージさせる風車や家、花を組み合わせた限定デザイン。

貼って楽しい切手型フレークシールです。

HUIS TEN BOSCH×みっふぃーきっちん カステラ

みっふぃーきっちんらしいエプロン姿のミッフィーや、ハウステンボスをイメージさせる風車や家、花を組み合わせた限定デザインのパッケージと焼き印がポイントの銘菓カステラです。

缶デニッシュシリーズ

非常食、防災食はもちろん、ローリングストックとしても大活躍なパンの缶詰です。

缶切り不要で簡単にあけることができ、ちょっとした贈り物にもおすすめです。

みっふぃーきっちんらしいエプロン姿のミッフィーと、ハウステンボスの風車や花が重なるコラボグッズです。

かわいい雑貨やお菓子を選びながら、ミッフィーの誕生日月を園内でもおうちでも楽しめます。

ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”みっふぃーきっちんコラボグッズの紹介でした。

ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス」特集ページはこちら

© Mercis bv

よくある質問

Q. どこで販売されていますか？

A. ハウステンボス内のショップ「クート」で販売されています。

商品により販売状況が異なる場合があります。

Q. いつまでのイベントですか？

A. 「ミッフィーバースデーマンス2026」は、2026年5月29日から6月28日まで開催されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 風車や花を組み合わせた限定デザイン！ ハウステンボス“ミッフィーバースデーマンス2026”みっふぃーきっちんグッズ appeared first on Dtimes.