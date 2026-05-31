【女性が選ぶ】バラエティー力が高い「STARTO社の若手タレント」ランキング！ 2位「松田元太」、1位は？
STARTO ENTERTAINMENTに所属するタレントについて、All About ニュース編集部ではオリジナルのランキングを作成しました。
All About ニュース編集部は2026年5月13日、全国の10〜60代の女性291人を対象に「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施。STARTO社に所属する30歳未満のタレントを対象として、「女性限定」でアンケートを行っています。
それでは、「バラエティー力が高いと思うSTARTO社所属の若手タレント」ランキングの結果を見ていきましょう。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位は、Travis Japanの松田元太さんでした。松田さんは、「2025年下半期 ViVi国宝級イケメンランキング」のNOW部門で1位を獲得したほどのイケメンで、俳優として多くの作品に出演しています。
また、バラエティー番組でも人気で、『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』や『ぽかぽか』（ともにフジテレビ系）などに出演。2025年11月には、『そう言われたら見たことない』（TBS系）で、バラエティー番組の初司会を務めました。トークやリアクションが面白く、ゲストとしてさまざまなバラエティー番組に出演しています。
回答者からは、「天真爛漫でおバカキャラだけれど、頭の回転はめちゃくちゃ良いと思うのでバラエティ向き」（40代／大分県）、「バラエティでも勘が鋭いと感じるときがある。おもしろいところが分かっている」（50代／神奈川県）、「バラエティで何を求められているか分かっていて動いている」（40代／熊本県）などの意見が寄せられました。
1位は、SixTONESのジェシーさんでした。ジェシーさんは、個人ではドラマや映画に数多く出演し、俳優として大人気です。
さらに、トークスキルの高さを生かして、これまで『有吉ゼミ』（日本テレビ系）や『オオカミ少年』（TBS系）などのバラエティー番組で活躍。『お笑いの日2025』（TBS系）では、同じグループの田中樹さんとスペシャルサポーターを務め、話題を集めました。
グループの冠番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系）でも中心となって盛り上げ、バラエティー力の高さを見せつけています。
回答者からは、「とにかく明るくて盛り上げ上手だから」（40代／愛媛県）、「バライティの出演が多く、トークもおもしろい」（10代／岐阜県）、「テレビやライブでも常に笑いをとっている」（20代／神奈川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
All About ニュース編集部は2026年5月13日、全国の10〜60代の女性291人を対象に「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施。STARTO社に所属する30歳未満のタレントを対象として、「女性限定」でアンケートを行っています。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：松田元太（Travis Japan）／82票
2位は、Travis Japanの松田元太さんでした。松田さんは、「2025年下半期 ViVi国宝級イケメンランキング」のNOW部門で1位を獲得したほどのイケメンで、俳優として多くの作品に出演しています。
また、バラエティー番組でも人気で、『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』や『ぽかぽか』（ともにフジテレビ系）などに出演。2025年11月には、『そう言われたら見たことない』（TBS系）で、バラエティー番組の初司会を務めました。トークやリアクションが面白く、ゲストとしてさまざまなバラエティー番組に出演しています。
回答者からは、「天真爛漫でおバカキャラだけれど、頭の回転はめちゃくちゃ良いと思うのでバラエティ向き」（40代／大分県）、「バラエティでも勘が鋭いと感じるときがある。おもしろいところが分かっている」（50代／神奈川県）、「バラエティで何を求められているか分かっていて動いている」（40代／熊本県）などの意見が寄せられました。
1位：ジェシー（SixTONES）／132票
1位は、SixTONESのジェシーさんでした。ジェシーさんは、個人ではドラマや映画に数多く出演し、俳優として大人気です。
さらに、トークスキルの高さを生かして、これまで『有吉ゼミ』（日本テレビ系）や『オオカミ少年』（TBS系）などのバラエティー番組で活躍。『お笑いの日2025』（TBS系）では、同じグループの田中樹さんとスペシャルサポーターを務め、話題を集めました。
グループの冠番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系）でも中心となって盛り上げ、バラエティー力の高さを見せつけています。
回答者からは、「とにかく明るくて盛り上げ上手だから」（40代／愛媛県）、「バライティの出演が多く、トークもおもしろい」（10代／岐阜県）、「テレビやライブでも常に笑いをとっている」（20代／神奈川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)