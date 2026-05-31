¡Ú ÃæÀî°ÂÆà ¡Û ¡ÖBBQ¡¡¤Û¤ó¤È¡¼¡¼¡¼¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¾Ð´é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡¡¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÂº¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤¬£µ·î£³£°Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀî°ÂÆà ¡Û ¡ÖBBQ¡¡¤Û¤ó¤È¡¼¡¼¡¼¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¾Ð´é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡¡¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÂº¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤Ï¡ÖJ-WAVE¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈBBQ¡¡¤Û¤ó¤È¡¼¡¼¡¼¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ÎÎÁÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤¬¡¢ÉðÅÄ¿¿°ì¤µ¤ó¤ä¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¥Ó¥é¤µ¤ó¡¢ËÙ¸ý¥ß¥¤¥Ê¤µ¤ó¤é¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖBBQ¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡¦¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¤¤¤É½¾ð¡×¡¦¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡¦¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÂº¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡¦¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ´¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢²á¤´¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¢¨¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¢¨¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1993Ç¯10·î22Æü
ºÇ½ª³ØÎò¡§·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²Ê
½Ð¿È¡§ÅìµþÅÔ
ÆÃµ»¡§±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¸¤¤ÎÌÄ¤¤Þ¤Í
¼ñÌ£¡§¥´¥ë¥Õ¡¢¥À¥ó¥¹¡¢ÍÎ³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È
À³Ê¡§Å·¿¿à¥Ì¡
3ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢10ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ëºß½»¡£
µ¢¹ñ¸å¡¢·ÄØæµÁ½Î¾ÅÆîÆ£Âô¹âÅùÉô¤ØÆþ³Ø¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²ÊÂ´¶È¡£
2016Ç¯NHK¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¶É¡£
½éÇ¤ÃÏ¤ÏNHK½©ÅÄÊüÁ÷¶É¤Ç3Ç¯¶á¤¯¶ÐÌ³¡£
¤½¤Î¸å2019Ç¯¤«¤é1Ç¯´ÖNHK¹ÅçÊüÁ÷¶É¡¢2020Ç¯¤ËÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ç³èÆ°¡£
2025Ç¯3·î¡¢9Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤¿Æ±¶É¤òÂà¼Ò¡£
Æ±Ç¯4·î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û