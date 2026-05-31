2026年春ドラマ「演技が光っている主演俳優」1位は連ドラ初主演のSnow Manメンバー！
物語も後半戦に突入し、クライマックスに向けて展開も加速している4月期春ドラマ。クランクイン！では「2026年4月期春ドラマで『演技が光っている主演俳優』は？」と題したアンケートを実施。1位には『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）宮舘涼太が選ばれた。
【写真】2026年春ドラマ「演技が光っている主演俳優」ランキングで選ばれた5人！
今回の結果は、クランクイン！が2026年5月21日〜5月25日の5日間で「2026年4月期春ドラマ『演技が光っている主演俳優』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大2人まで。1942名から回答があった。
ランキングの第1位に輝いたのは、オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）で主演を務めているSnow Manの宮舘涼太。このドラマはアラフォー編集者・神尾くるみ（臼田あさみ）と未来からやってきたアンドロイド・時沢エータ（宮舘）の恋を描くSFラブコメディー。本作が連続ドラマ初主演となる宮舘が演じるエータは、くるみの子孫・レオ（番家天嵩）によって400年後の未来から現代へ送り込まれた高性能アンドロイド。ドラマではどこか貴族っぽい雰囲気のある彼がくるみを守るために奮闘する姿が活写されている。
6月公開の時代劇映画『黒牢城』で第79回カンヌ国際映画祭に参加するなど、俳優としての飛躍が止まらない宮舘。連ドラ初主演作でアンドロイド役を演じる彼には「ロボット感が凄い」「あまりのロボットぶりに驚いた」といった声や「ほんとに演技力があると思う」「だんだん人間味が増してくる様を繊細に表現している」などの称賛が集まっている。
【写真】2026年春ドラマ「演技が光っている主演俳優」ランキングで選ばれた5人！
今回の結果は、クランクイン！が2026年5月21日〜5月25日の5日間で「2026年4月期春ドラマ『演技が光っている主演俳優』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大2人まで。1942名から回答があった。
6月公開の時代劇映画『黒牢城』で第79回カンヌ国際映画祭に参加するなど、俳優としての飛躍が止まらない宮舘。連ドラ初主演作でアンドロイド役を演じる彼には「ロボット感が凄い」「あまりのロボットぶりに驚いた」といった声や「ほんとに演技力があると思う」「だんだん人間味が増してくる様を繊細に表現している」などの称賛が集まっている。