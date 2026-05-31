大人気コミック『お姉ちゃんの翠くん』がtimelesz橋本将生主演で実写化
累計発行部数150万部突破（電子版含む）の目黒あむによる漫画『お姉ちゃんの翠くん』（集英社）が、主演にtimelesz・橋本将生、ヒロイン役に中島瑠菜を迎えて実写映画化され、12月4日より全国公開されることが決まった。橋本は映画初主演。
【動画】橋本将生＆中島瑠菜から『お姉ちゃんの翠くん』実写化決定コメント到着
本作は、誰にも言えない“好き”の気持ちを描く、究極の片思いラブストーリー。
女子高生のスイ（中島）は、お姉ちゃんの彼氏・翠（みどり）くん（橋本）が苦手。子供扱いしてからかってくる彼のことがムカつくと思っていたのに、受験勉強をきっかけに距離が近づき、彼の意外な優しさを知るにつれ、スイはいつしか恋に落ちてしまう…。
主人公・雪代翠（ゆきしろ・みどり）を演じるのは橋本将生。大人の余裕がありつつも、時折見せる無邪気な表情と圧倒的な優しさで心をつかんで離さない “最愛年上イケメン”に挑む。
そして、お姉ちゃんの彼氏・翠くんに対して芽生えてしまった思いに葛藤するツンデレ女子高生・咲苗翠（さなえ・すい、愛称スイ）には中島瑠菜。「好きになってはいけない人」への切なくも真っすぐな恋心を、等身大の瑞々しさで体現する。
監督は木村真人。脚本には吉川菜美を迎え、誰もが一度は経験したことのある「好きだから苦しい」純粋な片思いのきらめきと、その気持ちを打ち明けてはいけない究極の切なさを丁寧に描き出す。さらに、高校生から大学生、そして社会人へと、時間と共に環境が変わる中で生まれるもどかしさやすれ違いなど、恋のリアルな感情を映し出す。
橋本は「まさか主演を務めさせていただけるなんて自分でもものすごく驚いています」とした上、「原作ファンの皆さまが大切にしている翠くんに、そしてこの『お姉ちゃんの翠くん』という作品に誠心誠意、真心込めて向き合いたいと思っております」とコメント。
中島は「作品の持つ可愛らしく繊細な空気感を大切にしながら、ツンとした一面もありつつ、どこか愛らしさのある“スイちゃん”を丁寧に演じられたらと思っています」と述べた。
原作者の目黒あむは「この作品がメディア化の機会を頂けるとは夢にも思っていなかったので、未だにそわそわしつつ嬉しい気持ちでいっぱいです」と喜びを語った。
併せて、ティザービジュアルも解禁された。本作の象徴であるフレッシュな緑色と抜けるような青空を背景に、スノードームを思わせる光が舞い降るエモーショナルなデザイン。少しほほ笑みながらペンでスイを“顎クイ”する翠くんと、それに驚きつつ翠くんを見つめてしまうスイの絶妙な距離感が、スイから見た「憧れの年上男子」としての翠くんの存在と、交わることのない片思いの切なさを物語っている。
映画『お姉ちゃんの翠くん』は、12月4日より全国公開。
※キャストコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■橋本将生（翠くん：雪代翠 役）
この度、映画「お姉ちゃんの翠くん」の翠くん役を演じさせていだきます、timeleszの橋本将生です。
まさか主演を務めさせていただけるなんて自分でもものすごく驚いています。
原作を読ませていただき、私自身も翠くんにすごく魅了されてしまいました。
イジワルに見えるけど、本当は優しく大人の余裕があり、でもその優しさの裏には葛藤している瞬間があったり、そんな姿がとてもギャップがあって魅力的だなと思っています。
もちろん翠くんだけでなく物語、登場人物すべてが素敵だなと感じています。
原作ファンの皆さまが大切にしている翠くんに、そしてこの「お姉ちゃんの翠くん」という作品に誠心誠意、真心込めて向き合いたいと思っております。
木村監督、そしてスイちゃん役の中島さんと話し合い、細かい気持ちの変化、目線、仕草、表情全てにこだわって作っていきたいとお話させていただきました。
そのくらい繊細で胸がギュッとするような作品になったらなと思っています。
スイちゃん役の中島さんはスイちゃんのようにまっすぐで思いやりがあり、ものすごく素敵な方です。
そしてものすごく素敵なお芝居をされるので僕自身勉強させていただいている瞬間があります。
撮影はこれからですが、この作品に関わってくださる全ての方と一緒に最高の作品づくりができたらと思っております。
12月4日全国公開です！
この冬映画館でお待ちしております！
■中島瑠菜（スイ：咲苗翠 役）
今回『お姉ちゃんの翠くん』への出演が決まった時は、もともと好きで読んでいた作品だったこともあり、本当に嬉しかったです。
さらに、目黒あむ先生の作品の世界観の中に入れると思うと、とてもわくわくしています。
作品の持つ可愛らしく繊細な空気感を大切にしながら、ツンとした一面もありつつ、どこか愛らしさのある“スイちゃん”を丁寧に演じられたらと思っています。
橋本将生さんは、柔らかく優しい雰囲気が翠くんにぴったりで、リハーサルを重ねるたびに役として存在していく感じがとても素敵だなと感じています。
私自身も頑張らなくちゃと、刺激をいただきながら、撮影に臨んでいます。ぜひ公開を楽しみにしていただけたら嬉しいです。
■原作：目黒あむ
この作品がメディア化の機会を頂けるとは夢にも思っていなかったので、未だにそわそわしつつ嬉しい気持ちでいっぱいです。
橋本さんは、少女漫画から飛び出したかと思うくらいお顔も等身も天才的でキラキラで…！外見のかっこよさだけじゃなく、纏う雰囲気のやわらかさや空気感が自分の中の翠くん像にとてもピッタリで。
中島さんは、透けて向こう側が見えちゃいそうなくらい透明感があって可愛らしくて…！スイ特有の"むすっ"としたお顔を拝見した時、思わず「かわいっ…！スイだ…」と声に出ちゃうくらいの衝撃で。
そんな素敵なお二人にスイと翠くんを演じて頂けることがとても光栄ですし、素晴らしい制作陣のみなさまにも恵まれて、今からとっても楽しみだなってわくわくしてます！
■監督：木村真人
翡翠の輝石には色とりどりの美しい不純物が含まれています。今作にも、素直になってはいけないと蓋をする矛盾や葛藤、自分ではコントロールできない不純物に似た想いが散りばめられています。だからこそ、縛られて「恋してしまう自分を誇れない」人たちが、気づき成長していく傷だらけで美しい物語なのだと感じています。
橋本さんが持つ柔かく丸い佇まいは、翠くんが纏う独特のベールを彷彿とさせます。その繊細さと親和性に期待をしています。中島さんは儚さの中に今を生きる力と強い芯を感じます。目の引力はスイそのもの。もがきながら常に前を向く真っ直ぐさに期待をしています。
青春の後悔を積み重ね、自ら羽を得て、過去から卒業していく姿は翡翠のようにきっと美しい煌めきを放つはずです。目黒先生に最大限のリスペクトを込め『お姉ちゃんの翠くん』を大切に抱きしめながら、キャスト・スタッフ一同、人の心に寄り添えるラブストーリーを紡いでいきます。
【動画】橋本将生＆中島瑠菜から『お姉ちゃんの翠くん』実写化決定コメント到着
本作は、誰にも言えない“好き”の気持ちを描く、究極の片思いラブストーリー。
女子高生のスイ（中島）は、お姉ちゃんの彼氏・翠（みどり）くん（橋本）が苦手。子供扱いしてからかってくる彼のことがムカつくと思っていたのに、受験勉強をきっかけに距離が近づき、彼の意外な優しさを知るにつれ、スイはいつしか恋に落ちてしまう…。
そして、お姉ちゃんの彼氏・翠くんに対して芽生えてしまった思いに葛藤するツンデレ女子高生・咲苗翠（さなえ・すい、愛称スイ）には中島瑠菜。「好きになってはいけない人」への切なくも真っすぐな恋心を、等身大の瑞々しさで体現する。
監督は木村真人。脚本には吉川菜美を迎え、誰もが一度は経験したことのある「好きだから苦しい」純粋な片思いのきらめきと、その気持ちを打ち明けてはいけない究極の切なさを丁寧に描き出す。さらに、高校生から大学生、そして社会人へと、時間と共に環境が変わる中で生まれるもどかしさやすれ違いなど、恋のリアルな感情を映し出す。
橋本は「まさか主演を務めさせていただけるなんて自分でもものすごく驚いています」とした上、「原作ファンの皆さまが大切にしている翠くんに、そしてこの『お姉ちゃんの翠くん』という作品に誠心誠意、真心込めて向き合いたいと思っております」とコメント。
中島は「作品の持つ可愛らしく繊細な空気感を大切にしながら、ツンとした一面もありつつ、どこか愛らしさのある“スイちゃん”を丁寧に演じられたらと思っています」と述べた。
原作者の目黒あむは「この作品がメディア化の機会を頂けるとは夢にも思っていなかったので、未だにそわそわしつつ嬉しい気持ちでいっぱいです」と喜びを語った。
併せて、ティザービジュアルも解禁された。本作の象徴であるフレッシュな緑色と抜けるような青空を背景に、スノードームを思わせる光が舞い降るエモーショナルなデザイン。少しほほ笑みながらペンでスイを“顎クイ”する翠くんと、それに驚きつつ翠くんを見つめてしまうスイの絶妙な距離感が、スイから見た「憧れの年上男子」としての翠くんの存在と、交わることのない片思いの切なさを物語っている。
映画『お姉ちゃんの翠くん』は、12月4日より全国公開。
※キャストコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■橋本将生（翠くん：雪代翠 役）
この度、映画「お姉ちゃんの翠くん」の翠くん役を演じさせていだきます、timeleszの橋本将生です。
まさか主演を務めさせていただけるなんて自分でもものすごく驚いています。
原作を読ませていただき、私自身も翠くんにすごく魅了されてしまいました。
イジワルに見えるけど、本当は優しく大人の余裕があり、でもその優しさの裏には葛藤している瞬間があったり、そんな姿がとてもギャップがあって魅力的だなと思っています。
もちろん翠くんだけでなく物語、登場人物すべてが素敵だなと感じています。
原作ファンの皆さまが大切にしている翠くんに、そしてこの「お姉ちゃんの翠くん」という作品に誠心誠意、真心込めて向き合いたいと思っております。
木村監督、そしてスイちゃん役の中島さんと話し合い、細かい気持ちの変化、目線、仕草、表情全てにこだわって作っていきたいとお話させていただきました。
そのくらい繊細で胸がギュッとするような作品になったらなと思っています。
スイちゃん役の中島さんはスイちゃんのようにまっすぐで思いやりがあり、ものすごく素敵な方です。
そしてものすごく素敵なお芝居をされるので僕自身勉強させていただいている瞬間があります。
撮影はこれからですが、この作品に関わってくださる全ての方と一緒に最高の作品づくりができたらと思っております。
12月4日全国公開です！
この冬映画館でお待ちしております！
■中島瑠菜（スイ：咲苗翠 役）
今回『お姉ちゃんの翠くん』への出演が決まった時は、もともと好きで読んでいた作品だったこともあり、本当に嬉しかったです。
さらに、目黒あむ先生の作品の世界観の中に入れると思うと、とてもわくわくしています。
作品の持つ可愛らしく繊細な空気感を大切にしながら、ツンとした一面もありつつ、どこか愛らしさのある“スイちゃん”を丁寧に演じられたらと思っています。
橋本将生さんは、柔らかく優しい雰囲気が翠くんにぴったりで、リハーサルを重ねるたびに役として存在していく感じがとても素敵だなと感じています。
私自身も頑張らなくちゃと、刺激をいただきながら、撮影に臨んでいます。ぜひ公開を楽しみにしていただけたら嬉しいです。
■原作：目黒あむ
この作品がメディア化の機会を頂けるとは夢にも思っていなかったので、未だにそわそわしつつ嬉しい気持ちでいっぱいです。
橋本さんは、少女漫画から飛び出したかと思うくらいお顔も等身も天才的でキラキラで…！外見のかっこよさだけじゃなく、纏う雰囲気のやわらかさや空気感が自分の中の翠くん像にとてもピッタリで。
中島さんは、透けて向こう側が見えちゃいそうなくらい透明感があって可愛らしくて…！スイ特有の"むすっ"としたお顔を拝見した時、思わず「かわいっ…！スイだ…」と声に出ちゃうくらいの衝撃で。
そんな素敵なお二人にスイと翠くんを演じて頂けることがとても光栄ですし、素晴らしい制作陣のみなさまにも恵まれて、今からとっても楽しみだなってわくわくしてます！
■監督：木村真人
翡翠の輝石には色とりどりの美しい不純物が含まれています。今作にも、素直になってはいけないと蓋をする矛盾や葛藤、自分ではコントロールできない不純物に似た想いが散りばめられています。だからこそ、縛られて「恋してしまう自分を誇れない」人たちが、気づき成長していく傷だらけで美しい物語なのだと感じています。
橋本さんが持つ柔かく丸い佇まいは、翠くんが纏う独特のベールを彷彿とさせます。その繊細さと親和性に期待をしています。中島さんは儚さの中に今を生きる力と強い芯を感じます。目の引力はスイそのもの。もがきながら常に前を向く真っ直ぐさに期待をしています。
青春の後悔を積み重ね、自ら羽を得て、過去から卒業していく姿は翡翠のようにきっと美しい煌めきを放つはずです。目黒先生に最大限のリスペクトを込め『お姉ちゃんの翠くん』を大切に抱きしめながら、キャスト・スタッフ一同、人の心に寄り添えるラブストーリーを紡いでいきます。