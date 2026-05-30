「と、と、尊い」「愛おしすぎる」日本代表FW上田綺世のモデル妻が“幸せショット”披露
フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世の妻でモデルの由布菜月さんが28日、自身のインスタグラム(@yufudayo)で子どもとの写真を公開した。
先月に第1子長女を出産した由布さんは「あっというまに過ぎていった新生児期間 お家で過ごした1ヶ月がもう懐かしい」と綴り、パジャマ姿で子どもを抱いた“幸せショット”などを投稿。さらにこう振り返っている。
「毎日寝不足だったけど、お友達が会いにきてくれたり、好きなものを好きなだけ食べたり、周りに助けられながら楽しく過ごせました 毎日すくすく育ってくれてありがとう(ほとんどの写真ぼさぼさですみません」
コメント欄では「と、と、尊い 激かわです」「素敵すぎる写真がいっぱい」「癒されました〜」「2人とも愛おしすぎる」「おめめなっちゃんに似てるのでは??可愛い」「8枚目のお子さんちょっと綺世くんに似てるかも!」「幸せそうなゆふちゃんを見れてめっちゃ元気出ました!!」などの声が上がった。
由布さんは2022年2月に上田との結婚を発表。今年1月に第1子の妊娠を公表し、4月に女の子の出産を報告していた。
先月に第1子長女を出産した由布さんは「あっというまに過ぎていった新生児期間 お家で過ごした1ヶ月がもう懐かしい」と綴り、パジャマ姿で子どもを抱いた“幸せショット”などを投稿。さらにこう振り返っている。
「毎日寝不足だったけど、お友達が会いにきてくれたり、好きなものを好きなだけ食べたり、周りに助けられながら楽しく過ごせました 毎日すくすく育ってくれてありがとう(ほとんどの写真ぼさぼさですみません」
由布さんは2022年2月に上田との結婚を発表。今年1月に第1子の妊娠を公表し、4月に女の子の出産を報告していた。
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