アンガールズ田中卓志、手作りうどん公開「冷凍のネギに親近感」「色味が綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/05/30】お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志が5月29日、自身のInstagramを更新。手作りのうどんを公開した。
【写真】50歳人気芸人「色味が綺麗」手作りうどん公開
田中は「香川ロケで買って帰ってきた、讃岐うどんで釜玉うどん作りました！おいしー！ゆで時間12分だった。ネギは冷凍です！」とコメント。白い器に入ったうどんの麺の上にかつお節、ネギ、生卵が乗った手作りの釜玉うどんを公開した。
この投稿に、ファンからは「本場の讃岐うどん美味しそう」「こういうシンプルなのが一番」「冷凍のネギに親近感」「色味が綺麗」「食欲そそられる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】50歳人気芸人「色味が綺麗」手作りうどん公開
◆田中卓志、手作りうどん公開
田中は「香川ロケで買って帰ってきた、讃岐うどんで釜玉うどん作りました！おいしー！ゆで時間12分だった。ネギは冷凍です！」とコメント。白い器に入ったうどんの麺の上にかつお節、ネギ、生卵が乗った手作りの釜玉うどんを公開した。
◆田中卓志の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「本場の讃岐うどん美味しそう」「こういうシンプルなのが一番」「冷凍のネギに親近感」「色味が綺麗」「食欲そそられる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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