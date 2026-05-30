斬新「ハスラークーペ」は“軽自動車”で「クーペSUV」採用した意欲作！

2026年5月27日、スズキは軽クロスオーバーSUVである「ハスラー」の一部改良モデルを発表しました。

最新の安全機能のアップデートや快適装備の充実が図られ、街乗りからアウトドアまで幅広くこなせる実用的な軽自動車として、その魅力がさらに磨き上げられています。

【画像】超カッコイイ！ これがスズキ斬新「ハスラークーペ」です！（22枚）

現在ではスズキの看板車種の一つとしてすっかり定着しているハスラーですが、その歴史の幕開けにおいて、実は市販化に至らなかった「もう一つの特別なボディタイプ」が存在していたのです。

初代ハスラーが世界に初めてその姿を現したのは、2013年の秋に開催された「第43回 東京モーターショー」の会場でした。

軽ワゴンとSUVを融合させた全く新しいジャンルの提案として来場者の視線を釘付けにした標準モデルのハスラー横に、参考出品車として静かに佇んでいたのが「ハスラークーペ」です。

ハスラークーペは、その車名が示す通り、ハスラーのプラットフォームやデザイン言語を共有しながら、スタイリングを大きく変更したコンセプトカーでした。

ボクシーで四角いキャビンを持つ標準のハスラーに対し、ハスラークーペはルーフのラインが車両の後方に向かってなだらかに下りていく、流麗なクーペフォルムを採用。

フロントマスクの丸いヘッドライトや、タイヤ周りの力強いフェンダーアーチといったSUVらしいタフな意匠はそのままに、全高を低く設定することで、よりスポーティで軽快なプロポーションを生み出していたのが特徴です。

そしてこのハスラークーペの面白さは、シルエットの変更だけでなく、細部のデザインにも徹底したこだわりが見られた点にあります。

とくに目を引いたのが、後席のドアハンドルの配置でしょう。

標準モデルでは一般的な位置にあるドアノブを、ハスラークーペでは窓ガラス後方のピラー部分に目立たないように隠すデザインを採用していました。

これにより、実用的な5ドアでありながら、一見すると3ドアのスポーツカーのように見える視覚的なトリックが仕掛けられていたのです。

ルーフを低く傾斜させるスタイルは、必然的に後席の頭上空間や荷室の積載容量を減少させることにつながります。

当時の軽自動車市場は、とにかく室内の広さと使い勝手の良さが最優先される傾向にあり、実用性を一部犠牲にしてまでデザインに振り切ったこのモデルを量産するには、大きなリスクが伴うと判断されたのかもしれません。

結果として、東京モーターショーでの初公開以降、ハスラークーペが正式に市販化されることはありませんでした。

しかし、現在では国内外の自動車メーカーからクーペスタイルのSUVが多数リリースされ、自動車の重要なトレンドの一つとして市場に定着しています。

そうした現在の状況から振り返ると、2013年の段階で軽自動車の枠組みのなかでクーペSUVという価値観を具現化し、世に問うたスズキの先見性には驚かされるものがあります。

今回発表された一部改良モデルによって、ハスラーは今後も長く愛されるモデルとして進化を続けていくことでしょう。

四角くて実用的なハスラーを見るたびに、かつてスズキが本気でデザインを追求し、世に送り出そうとした流線型の幻のモデルに思いを馳せてみると、自動車開発の奥深さをより一層感じられるかもしれません。