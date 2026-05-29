辻希美の夫・杉浦太陽「やんちゃになってきました」夢空ちゃんの笑顔ショットに「むちむちのお手々が天使」「ぷっくりほっぺがたまらない」と反響
【モデルプレス＝2026/05/29】俳優の杉浦太陽が5月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。やんちゃになってきた次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。
【写真】辻ちゃん夫「やんちゃになってきました」0歳次女の家での写真
杉浦は「やんちゃになってきました」とつづり、写真を投稿。杉浦の膝の上で笑顔を見せながら、活発に動く夢空ちゃんの姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「動くのが楽しくて仕方ない感じ」「むちむちのお手々が天使」「ぷっくりほっぺがたまらない」「どんどん大きくなってるね」「ご機嫌なのが可愛すぎる」といった声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「やんちゃになってきました」0歳次女の家での写真
◆杉浦太陽「やんちゃになってきました」夢空ちゃんの姿公開
杉浦は「やんちゃになってきました」とつづり、写真を投稿。杉浦の膝の上で笑顔を見せながら、活発に動く夢空ちゃんの姿を披露した。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「動くのが楽しくて仕方ない感じ」「むちむちのお手々が天使」「ぷっくりほっぺがたまらない」「どんどん大きくなってるね」「ご機嫌なのが可愛すぎる」といった声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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