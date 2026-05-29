大家志津香、父の死去報告 思い出つづったブログに指原莉乃・高橋みなみら元AKB48メンバー続々反応「涙なしには読めなかった」
【モデルプレス＝2026/05/29】元AKB48の大家志津香が2026年5月28日、自身のブログを更新。父が亡くなったことを報告し、元AKB48のメンバーから続々とコメントが寄せられている。
【写真】大家志津香、生前の父と撮影 仲睦まじい家族集合ショット
大家は「2026年4月30日、父は家族に見守られながら息を引き取りました。肝硬変でした」と報告。「3年程前、お医者さんから『このままお酒を飲み続けた場合、5年後の生存率は0%です。』と言われていました」と説明し「父はお酒をやめたりもしていましたが、お医者さんの言葉は正しく、ここ半年で一気に体調は悪化していきました」と明かした。
父が亡くなるまでの思い出をつづり「死への恐怖心を微塵も感じさせない振る舞いで、できるだけ心配させないように、不安を与えないようにしてくれて、すごく救われました。最期までかっこよかったです」と記した。さらに「生前、お世話になったみなさま。父が作った『いけす料理 磯太郎』を愛してくれたみなさま。本当にありがとうございました。お店は兄が継ぎ、これからも続いていきますのでどうかよろしくお願いいたします」と大家の実家で営業している飲食店についても触れ、今後について報告している。
大家の投稿に、元AKB48のメンバーが続々反応。現在、タレントとして活動している指原莉乃は同日「大将大好き！旅行中、指原両親にも会いにきてくれてありがとね」と感謝を記し、同じくタレントの高橋みなみは「家族のやり取りが声で聞こえてくるようで、涙なしには読めなかった。しーちゃん家族が私本当に大好きなんですよ。皆んな仲良しで温かくて笑いが絶えない」「しーちゃんパパ！夫と腕相撲してくれてありがとうございました！」と記した。
女優の北原里英は29日に「本当にいい文章だ 大家家の会話が全部音声アリで聞こえる。本当に素敵な家族！大家家と出会えて、北原家は家族全員本当に幸せだよ！上京したときのことも福岡行った時のこともカラオケの帰り道も全部昨日のことみたいに思い出せる。大将だいすき！たくさんの思い出をありがとう」と感謝を伝えている。（modelpress編集部）
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◆大家志津香、父の死去報告
大家は「2026年4月30日、父は家族に見守られながら息を引き取りました。肝硬変でした」と報告。「3年程前、お医者さんから『このままお酒を飲み続けた場合、5年後の生存率は0%です。』と言われていました」と説明し「父はお酒をやめたりもしていましたが、お医者さんの言葉は正しく、ここ半年で一気に体調は悪化していきました」と明かした。
◆指原莉乃ら続々反応
大家の投稿に、元AKB48のメンバーが続々反応。現在、タレントとして活動している指原莉乃は同日「大将大好き！旅行中、指原両親にも会いにきてくれてありがとね」と感謝を記し、同じくタレントの高橋みなみは「家族のやり取りが声で聞こえてくるようで、涙なしには読めなかった。しーちゃん家族が私本当に大好きなんですよ。皆んな仲良しで温かくて笑いが絶えない」「しーちゃんパパ！夫と腕相撲してくれてありがとうございました！」と記した。
女優の北原里英は29日に「本当にいい文章だ 大家家の会話が全部音声アリで聞こえる。本当に素敵な家族！大家家と出会えて、北原家は家族全員本当に幸せだよ！上京したときのことも福岡行った時のこともカラオケの帰り道も全部昨日のことみたいに思い出せる。大将だいすき！たくさんの思い出をありがとう」と感謝を伝えている。（modelpress編集部）
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