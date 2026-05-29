

『黒澤社長のちび娘、金運ゼロちゃん？』、『パパはトップスター！？〜未婚シンママの秘密〜』、『理想の家族を捨てるまで』

ショートドラマ3作品『黒澤社長のちび娘、金運ゼロちゃん？』『パパはトップスター！？〜未婚シンママの秘密〜』 『理想の家族を捨てるまで』が、縦型ショートドラマプラットフォーム「ReelShort」のラインアップに加わる。

『黒澤社長のちび娘、金運ゼロちゃん？』（5月20日配信開始）は、孤独なエリート社長・黒澤森（中島健）と、不思議な力を持つものの「金運ゼロ」のちびっ子陰陽師・陽菜（月野未羚）という異色のコンビが、家族の絆を織りなしていくファンタジー。

『パパはトップスター！？〜未婚シンママの秘密〜』（6月6日配信開始）は、痛快な大逆転シンデレラストーリー。7年前にとあるホテルでトップスターの神崎蓮（瀬戸利樹）と一夜を共にした森山鈴（森日菜美）は、大学生ながら息子の優（近江晃成）を出産し、シングルマザーとして奮闘する。

『理想の家族を捨てるまで』（5月23日配信開始）は、少女が真実の愛を求める物語。家族のように暮らしていた西園寺家で、少女・美咲（安倍乙）は突然「裏切り者」として追い詰められる。寄付金の横領や暴力の濡れ衣を着せられ、兄弟である蓮（倉須洸）と翔（伊藤壮吾）からも信じてもらえず、居場所を失ってしまう。すべてを諦めた美咲の元に蒼汰（飯島颯）が現れ、新たな環境で救いを得る一方、残された二人はやがて自分たちの過ちに気づき始める。

3つの作品はそれぞれ、「家族の絆」「純粋な心」「因果応報」（『黒澤社長のちび娘、金運ゼロちゃん？』）、「大逆転」「トップスターとの恋」「出生の秘密」（『パパはトップスター！？〜未婚シンママの秘密〜』）、「愛」「裏切り」「後悔」（『理想の家族を捨てるまで』）などの世界共通の普遍的なテーマを、ショートドラマ形式で、テンポよくかつ濃密に描く。

また、3作品は「ReelShort」を通して世界に配信される。『理想の家族を捨てるまで』監督の金子智明は、「『日本のショートドラマは面白い』という認識が広がり、より多くのクリエイターが世界に向けて作品を発信していくきっかけになることを願っています」と期待を寄せた。