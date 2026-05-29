映画『山口くんはワルくない』高橋恭平・高橋ひかる・岩瀬洋志SP座談会映像解禁 理想のデートも語る
なにわ男子の高橋恭平が主演する映画『山口くんはワルくない』より、高橋恭平、高橋ひかる、岩瀬洋志によるスペシャル座談会映像が解禁された。
【動画】高橋恭平・高橋ひかる・岩瀬洋志によるSP座談会映像
本作は、斉木優による同名少女漫画の実写映画化。恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリーだ。
コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くんを演じるのは、なにわ男子の高橋恭平。さらに、山口くんと急接近するヒロイン・皐役を高橋ひかる、皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインのまさかの恋のライバル（？）となる石崎役を岩瀬洋志が演じる。
主題歌は、なにわ男子による関西弁ラブソング「ビーマイベイベー」。同楽曲が流れる予告編は、思わず山口くんの魅力を“ひとりじめ”したくなる胸キュンシーン満載だ。
今回、6月5日の全国公開に向け、連日大きな盛り上がりを見せている本作から、高橋恭平＆高橋ひかる＆岩瀬洋志のスペシャル座談会映像が解禁された。「山口くんは“シンクロ”もワルくない 3人ぴったりチャレンジ！」と題して、3人は“以心伝心”を目指し、質問の回答をシンクロさせられるかというミッションに挑戦する。
まずはギャップ男子の山口くんにちなみ、【この中で一番ギャップがあるのは誰？】という質問。それぞれが回答を発表し、高橋恭平は【岩瀬洋志】と回答。岩瀬も自分だとアピールした。一方、高橋ひかるは【高橋恭平】を選択。
岩瀬を指名した高橋恭平は、「クールを極めている子なんだろうなと思ったけれど、朝から元気でギャップを感じた」と説明。岩瀬も「怖くて話しかけづらいとよく言われますが、実際話すと結構話すんや！と言われますね」と、自身のギャップについて共感した。
さらに、高橋恭平は「僕は意図してギャップを作りたいタイプなんです。こういう見た目でピアスの穴が空いていないとか。理由は痛いから」と明かし、笑いを誘った。
続いて、関西弁の山口くんにちなんだ【関西弁で一番キュンとするセリフは？】という質問では、3人とも“回答をそろえる気満々”の様子を見せ、一斉に回答。高橋ひかるが「めっちゃ好きやで」、高橋恭平と岩瀬洋志が「好きやで」と答え、惜しくも完全一致とはならなかったものの、全員が“好きやで”とシンクロしていたことがわかると、一同はひと安心した様子を見せた。
また、劇中に登場するシチュエーションにかけた【初デートに行くならどこがいい？（BBQ or 花火大会 or お家でまったり）】という質問には、高橋恭平が【お家でまったり】、高橋ひかると岩瀬が【花火大会】と回答。
高橋恭平に対して、岩瀬は思わず立ち上がりながら「なんでやねん！」と抗議し、高橋ひかるも「花火大会やろ！」と共感。しかし、高橋恭平は「花火大会はハードルが高すぎる！ （劇中の）山口くんは花火大会に行ったけど、俺は無理です（笑）。貴重な時間こそ、自分がリードできる空間に居たいじゃないですか」と自身の考えを明かし、岩瀬も「先生…！」と納得した様子を見せた。
その後、岩瀬が「花火大会にあまり行ったことがないから、行きたい気持ちが勝ってしまった」と打ち明けると、高橋恭平は「俺と今度行こう」と優しく声をかける場面も。これに岩瀬は「やった！」と大喜びし、和気あいあいとした空気に包まれた。
映像内ではそのほかにも、【“山口くん”の一番のキュンポイントは？】【一番値切るのが上手そうなのは誰？】【恋のライバルが現れたら身を引く？ 猛烈アプローチ？】といった質問にも挑戦。回答はなかなかそろわなかったものの、終始笑いの絶えないトークや自然体なやり取りから、3人の抜群のチームワークと仲の良さが垣間見えるスペシャル映像となっている。
さらに、ファン垂涎の入場者プレゼント情報も解禁された。高橋恭平演じる山口くんの最強の二面性を閉じ込めた「山口くんの コワモテor照れ 両面ギャップカード」が配布される。表面には思わず気圧されるような鋭い眼差しを捉えた山口くんの「コワモテ」カット、そして裏面には、耳が赤くなっているのを両手で隠しながら「赤ないわ…///」と全力で否定する「超ピュアな照れ顔」をデザイン。1枚で山口くんの破壊力抜群なギャップをコンプリートできる、贅沢極まりない限定特典となっている。
映画『山口くんはワルくない』は、6月5日より公開。
※高橋ひかるの「高」は「はしごだか」が正式表記
【動画】高橋恭平・高橋ひかる・岩瀬洋志によるSP座談会映像
本作は、斉木優による同名少女漫画の実写映画化。恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリーだ。
コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くんを演じるのは、なにわ男子の高橋恭平。さらに、山口くんと急接近するヒロイン・皐役を高橋ひかる、皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインのまさかの恋のライバル（？）となる石崎役を岩瀬洋志が演じる。
今回、6月5日の全国公開に向け、連日大きな盛り上がりを見せている本作から、高橋恭平＆高橋ひかる＆岩瀬洋志のスペシャル座談会映像が解禁された。「山口くんは“シンクロ”もワルくない 3人ぴったりチャレンジ！」と題して、3人は“以心伝心”を目指し、質問の回答をシンクロさせられるかというミッションに挑戦する。
まずはギャップ男子の山口くんにちなみ、【この中で一番ギャップがあるのは誰？】という質問。それぞれが回答を発表し、高橋恭平は【岩瀬洋志】と回答。岩瀬も自分だとアピールした。一方、高橋ひかるは【高橋恭平】を選択。
岩瀬を指名した高橋恭平は、「クールを極めている子なんだろうなと思ったけれど、朝から元気でギャップを感じた」と説明。岩瀬も「怖くて話しかけづらいとよく言われますが、実際話すと結構話すんや！と言われますね」と、自身のギャップについて共感した。
さらに、高橋恭平は「僕は意図してギャップを作りたいタイプなんです。こういう見た目でピアスの穴が空いていないとか。理由は痛いから」と明かし、笑いを誘った。
続いて、関西弁の山口くんにちなんだ【関西弁で一番キュンとするセリフは？】という質問では、3人とも“回答をそろえる気満々”の様子を見せ、一斉に回答。高橋ひかるが「めっちゃ好きやで」、高橋恭平と岩瀬洋志が「好きやで」と答え、惜しくも完全一致とはならなかったものの、全員が“好きやで”とシンクロしていたことがわかると、一同はひと安心した様子を見せた。
また、劇中に登場するシチュエーションにかけた【初デートに行くならどこがいい？（BBQ or 花火大会 or お家でまったり）】という質問には、高橋恭平が【お家でまったり】、高橋ひかると岩瀬が【花火大会】と回答。
高橋恭平に対して、岩瀬は思わず立ち上がりながら「なんでやねん！」と抗議し、高橋ひかるも「花火大会やろ！」と共感。しかし、高橋恭平は「花火大会はハードルが高すぎる！ （劇中の）山口くんは花火大会に行ったけど、俺は無理です（笑）。貴重な時間こそ、自分がリードできる空間に居たいじゃないですか」と自身の考えを明かし、岩瀬も「先生…！」と納得した様子を見せた。
その後、岩瀬が「花火大会にあまり行ったことがないから、行きたい気持ちが勝ってしまった」と打ち明けると、高橋恭平は「俺と今度行こう」と優しく声をかける場面も。これに岩瀬は「やった！」と大喜びし、和気あいあいとした空気に包まれた。
映像内ではそのほかにも、【“山口くん”の一番のキュンポイントは？】【一番値切るのが上手そうなのは誰？】【恋のライバルが現れたら身を引く？ 猛烈アプローチ？】といった質問にも挑戦。回答はなかなかそろわなかったものの、終始笑いの絶えないトークや自然体なやり取りから、3人の抜群のチームワークと仲の良さが垣間見えるスペシャル映像となっている。
さらに、ファン垂涎の入場者プレゼント情報も解禁された。高橋恭平演じる山口くんの最強の二面性を閉じ込めた「山口くんの コワモテor照れ 両面ギャップカード」が配布される。表面には思わず気圧されるような鋭い眼差しを捉えた山口くんの「コワモテ」カット、そして裏面には、耳が赤くなっているのを両手で隠しながら「赤ないわ…///」と全力で否定する「超ピュアな照れ顔」をデザイン。1枚で山口くんの破壊力抜群なギャップをコンプリートできる、贅沢極まりない限定特典となっている。
映画『山口くんはワルくない』は、6月5日より公開。
※高橋ひかるの「高」は「はしごだか」が正式表記