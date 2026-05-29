陸上・関東インカレで輝いた選手たち 男子2部・5000メートル＆1万メートル／創価大・小池莉希（4年）

21日から4日間、カンセキスタジアムとちぎで行われた陸上の第105回関東学生競技対校選手権（関東インカレ）。熱戦を取材した「THE ANSWER」はさまざまなストーリーを持つ学生を取り上げる。今回は男子2部・5000メートルと1万メートルに出場した創価大の小池莉希（4年）。今年の箱根駅伝で6区区間賞を獲得し、一躍注目を集めたランナーは、取材で“珍アピール”を繰り返す。その理由とは。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

また異彩を放った。小池は初日の1万メートルで27分52秒43の自己ベストを記録し、全体4位、日本人トップでゴール。「5000メートルでも（取材に）来てください！」と囲んだ記者に呼びかけ、迎えた最終日のレースでは序盤から先頭集団で走り、一時は先頭を引っ張る気迫も見せた。ラストの直線で青学大の小河原陽琉（3年）を抜き、13分31秒63で全体5位、日本人2位。倒れ込む選手もいる中で、共に戦った選手らに自ら歩み寄り、握手を交わした。

ミックスゾーンに登場すると、「（取材に）来てくれてありがとうございます！」と第一声。「勝つことを意識したんですけど、（4位の）野中（恒亨＝国学院大4年）に負けてしまったことはすごく悔しい。1万メートルも走っているので、最低限しっかりと走ればいいという気持ちで、結果的にセカンドベストくらいで走れた。80点くらいのレースだったと思います」と納得の表情を見せた。

名門・佐久長聖高（長野）出身の長距離ランナー。創価大では、1年時から3年連続で箱根駅伝に出走した。大学で大きな成長を遂げたが、「佐久長聖の3年間ありきの自分」と下地を作ってくれた母校に感謝する。今年は山下りの6区で区間賞を獲得し、直後の日本テレビのインタビューで左足は赤、右足は青という大学カラーのシューズをアピールするなど、走りではもちろん、言動でも注目を集めている。

取材でも報道陣に異例のアピール その理由とは

「今後も取材してください！」「小池莉希に注目してください！」などと、異例のアピールを繰り返す。目立つことが好きなタイプではあるが、自身を売り込むことには理由がある。

「スポーツ選手としてオリンピック、世界陸上に出ることも目標ですけど、人を魅了できる選手、『小池、出たぞ！』とたくさんの人をわくわくさせられる選手になりたい。プレーヤーとして価値を上げていきたいです」

2021年には総合2位に入るなど、近年の箱根駅伝で存在感を放つ創価大。次回のチームの目標は、全区間で同校の最高記録を揃えること。総合タイムでは、前回大会の3位相当になるという。青学大を筆頭に国学院大、早大、中大、駒大の“5強”と言われる大学に注目が集まるが、小池は自身だけでなく、母校を猛アピールした。

「創価大にもこういう人間がいますので！ 僕だけじゃなく、創価大の色んな人をメディアの皆さんに見ていただければ、もっと大学駅伝界が盛り上がると思う。『5強だけじゃないぞ』と言わせます！ ぜひ、よろしくお願いします！」

小池莉希が、創価大が、正月の箱根路に旋風を巻き起こす。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）