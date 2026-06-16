とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、エバーアクション株式会社は、2026年6⽉19⽇(金)より国内のからやまにて「塩にんにくからあげと豚しゃぶ盛り定食」の販売を期間限定で開始する。■シンプルだから旨い！塩とにんにくの黄金コンビからあげシンプルだから旨い。塩とにんにくの黄金コンビからあげ。豚しゃぶにはネギ・生姜・にんにくなどの薬