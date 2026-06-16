ジョージ英王子（左）とシャーロット王女＝13日、ロンドン（AP＝共同）【ロンドン共同】英PA通信は16日、チャールズ英国王の孫のジョージ王子が9月に英ロンドン郊外にある私立イートン校に入学すると報じた。父親のウィリアム皇太子も同じ学校を卒業している。イートン校は1440年創設の名門校で、英国の歴代首相や王室関係者ら数々の著名人を輩出している。