いわゆるゴミ屋敷を取り上げた福岡放送の番組について、BPO＝放送倫理・番組向上機構は「人格権侵害の放送には当たらない」とする一方、編集・演出に行き過ぎがあり、放送倫理上の問題があったとの見解を示しました。福岡放送の「ナンデモ特命係発見らくちゃく！」は去年4月、一人暮らしの高齢男性のいわゆる「ゴミ屋敷」状態の自宅を清掃するプロセスを2回にわたり放送しました。これに対し、男性や親族が人格権侵害などをBPOに