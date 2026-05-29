〈京都小6殺害〉「変なオッサン」「父親じゃない」殺人で起訴された養父は「衝動的にやった」と言いながら殺害場所を探して移動した形跡…供述には不審な点も

3月に京都府南丹市の安達結希君=当時（11）=が行方不明になりその後遺体が山中で見つかった事件で、京都府警が逮捕していた養⽗・安達優季（ゆうき）容疑者（37）を京都地検が28日に殺人と死体遺棄の罪で起訴した。

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優季被告は、小学校へ送る車内での結希君の言葉に激高し「衝動的に殺害した」と主張しているが、実際にはそのやり取りがあった後に殺害する場所を物色した形跡がある。殺意が芽生え実行に至るまでの供述の信ぴょう性は今後の公判で検証されることになる。

「遺棄する場所はあらかじめ決めていない」と供述

結希君は3月23日、朝食後、優季被告の車に乗って小学校へ向かい、その後消息を絶った。車は学校近くの防犯カメラに映っていたが結希君が登校したのを見た人はおらず、車から降りていないとみられる。

優季被告は結希君を「学校に送った」と説明して自身は失踪と無関係だと装い、情報提供を求めるチラシを配るなどしていた。

しかし4月13日に結希君の遺体が山中で見つかると、2日後の京都府警の事情聴取で殺害と遺体遺棄を認める趣旨の話をし、同月16日未明にまず死体遺棄容疑で逮捕された。

「優季被告は逮捕前の任意聴取の段階から『学校へ向かう車の中で“本当のお父さんじゃない”と言われて腹が立ち衝動的に殺した』と供述していました。京都府警の調べで、被告は結希君を殺害した後、遺体を遺棄する場所を3月29日までに3回変え、計4か所を転々とさせたことがわかりました。

発見を避ける目的だったとみられますが、本人は『遺棄する場所はあらかじめ決めていない』と供述しています」（地元記者）

殺害も隠蔽工作も“場当たり的”だったと主張しているようにもみえるが、被告は遺体が見つかるまでの間、結希君の通学用ランリュックや靴を遺体から離れた場所に目につくように放置するなど、捜査をかく乱すために活発に動いてた形跡がある。

また、殺害の経緯についても供述には不審な点が残る。

「府警と地検は、被告が3月23日午前8時6分ごろから19分ごろの間に結希君の首を両手で絞めて殺害し、その後、場所を変えながら遺体遺棄を続けたと特定しました。そして殺害場所は家から約2キロ離れた学校へ向かう道中にある公衆トイレと起訴状に明記しています」（地元記者）

「高校ではサッカー部、練習はまじめに参加していたが補欠」

自宅から学校までは約10キロ離れ、この学校のそばで優季被告の車が防犯カメラに捉えられたのは午前8時ごろだ。

結希君が学校へ送る車内で「本当のお父さんじゃない」と言ったことに殺意を持ったというなら、その後、学校前で結希君を車から降ろさずにＵターンし、約8キロ走って現れる公衆トイレに連れ込んで首を絞めた流れになる。「衝動的に殺した」との弁解は事実なのか。

「優季は殺害直後に自宅へ帰り、結希君の母である妻を乗せてまた昼前に学校へ向かっています。その日は一つ上の6年生の卒業式で帰宅時間が早かったため結希君を迎えに行くためでした」（安達家の知人）

殺害した遺体を隠した直後に妻と顔を合わせ、すぐに犯行の隠蔽ともとれる行動に移っていることになる。衝動的な殺害だったかどうかは量刑を大きく左右するだけに、公判で大きな焦点になりそうだ。

優季被告は京都市東部の市営住宅で育ち、当時、姓は「山本」だった。京都を代表する観光名所のそばにある中学校では生徒会長を務め、そのまま近所の府立高校に進学した。

「おばあちゃんに育てられたという噂を聞いたことがあります。高校ではサッカー部で、練習はまじめに参加していましたが補欠でした。目立つ子ではなく、彼には人を殺すような度胸も決断力もないのではと今でも思ってます」

と当時の同級生は話す。

高校卒業後、事件まで勤務していたとされる南丹市内の工場に就職した優季被告。その後は結婚して子どもも生まれたが、数年前にその工場に勤めるようになった結希君の実母と親密になり、前妻と離婚。結希君の母と再婚し苗字が変わっている。

結希君が住んでいた家が実家だった結希君の母親は、前夫との間に生まれた結希君と南丹市内のアパートを借りて2人で暮らし。そこを優季被告が訪ねていく状態が続いていたが、去年3月にアパートでボヤ騒ぎがあり、母子が住まいを離れたことが今回の事件の背景になった。安達家を知る人がその事情を話す。

「火事の後結希君のお母さんが結希くんと一緒に実家に戻ってきたんですが、いつの間にか優季が住み着くようになったって、他の家族が話していました。結婚する前から住み始めているんですが、普通ならなんらかのあいさつを家族にしますよね。ところが優季はそういったあいさつをせず住み始めたそうです。

だから家族は優季のことを『変な男』と見ていましたし結婚も反対していました。結希君からしても、お母さんを取られたような気持ちもあったでしょうが、家族と同じように優季は変な風に見えたと思います。それで周囲に『家に変なおっさんがいるのはかなわんわ』と話していました」（知人）

安達家を知る別の人物もこう話す。

「家族からすれば優季はとにかく第一印象が最悪やったらしい。『なんであんなしょーもない男と結婚したいんや』って当時親戚が漏らしとったわ」

妻の実家に転がり込むように住み始めたのにあいさつもしなかったのなら、他の家族や結希君の冷たい視線の中で生活することになるのも仕方がないだろう。

継父になって１年もたたずに妻の11歳の連れ子を殺害した被告。「本当のお父さんじゃない」と言われて激高した、という供述の妥当性だけでなく、殺意を抱くに至った経緯を徹底的に解明する必要がある。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班