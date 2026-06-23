『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「『異臭がする』冷凍庫に成人遺体マンションの玄関は施錠」についてお伝えします。◇兵庫県神戸市のマンションで22日朝から行われた現場検証。20日、損壊された成人男性の遺体が見つかりました。瀧本怜佳記者（読売テレビ）「遺体が発見された部屋のベランダにはけさからブルーシートがはられていて、外から中の様子をうかがうことはできません」事件発覚のきっかけとなったの