神戸市中央区のマンション一室で２０日、大型冷凍庫から男性の遺体が見つかった事件で、兵庫県警は２２日、遺体の身元は元住人で、１９６９年生まれの西口豊さんと判明したと発表した。司法解剖の結果、死亡推定時期は２０１１年１２月頃で、死因はわからなかった。遺体は切断されて複数の袋に入れられており、県警は殺人事件の可能性があるとみて経緯を詳しく調べる。発表では、冷凍庫は玄関を入ってすぐの部屋にあり、遺体は