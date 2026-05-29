クラシエ（東京都港区）の食品部門・フーズカンパニーが、40周年を迎えるロングセラー菓子「ねるねるねるね」シリーズの「ねるねるねるね 復刻メロンの味」を6月15日に発売を開始します。同商品は、子どもから大人まで楽しめるよう、発売当時のデザインを再現した“復刻パッケージ”と、2005年に誕生した「ねるねるねるね」のキャラクター「ねるね」が登場した“ねるねパッケージ”の2種類で展開されます。

【えー！】再現度、高いっ！ コレ、コレ！ 40年前の「ねるねるねるね」 パッケージ＆できあがりをチェック！

「ねるねるねるね」は、1986年に「子どもの泥んこ遊び」から発想を得て誕生。現在では「おいしくて楽しいわくわく体験ができる」知育菓子として、幅広い層で楽しまれています。

“復刻パッケージ”では、初代デザインを再現し、完成した「ねるねるねるね」を表した緑のキャラクターと「ねるねるねるね」をつくる妖精たちが描かれたデザインで、レトロな雰囲気を演出。一方の“ねるねパッケージ”では、復刻パッケージをベースにしたレトロなタッチに、現在の雰囲気を融合し、楽しさやおいしさを表現したオマージュパッケージになっているということです。また、中の3つの小袋のデザインも当時のものを再現しています。

復刻メロンの味については、当時の色味を再現しながら、令和の子どもたちにも食べやすいよう酸味や風味を調整。さらに、当時と同じカラフルなつぶつぶトッピングも再現。今回、ひんやりとした口当たりの白い顆粒を追加し、見た目だけでなく食感も楽しめるようになっています。

40周年を記念した特別パウダー「40年だそーだパウダー」も封入。できあがった「ねるねるねるね」にかけると「シュワシュワ、もこもことした食感」になり、メロンソーダ味へと変化。

同社は「発売当時の懐かしさを感じながら、今だけの特別な味わいをご体験いただけます」とコメントを寄せています。