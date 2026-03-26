茂木健一郎「生きがいは搾取されるものではない」AI時代に自分の喜びを取り戻すための提言
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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「あなたの「生きがい」を取り戻すために。」を公開した。動画では、現代人が「生きがい」を見失う原因とその解決策について、脳科学の視点から深い考察を展開している。
冒頭で茂木氏は、生きがいとは特別な才能や生き方を必要とするものではなく、「誰もが自然に持っているもの」だと指摘。「子供の時に戻る必要がある」と述べ、自身の内なる子供（インナーチャイルド）と繋がり、過去の記憶へタイムトラベルして辿ることで、誰もが再び生きがいを見つけることができると語る。
なぜ大人になると生きがいを見失うのか。茂木氏は、学校の成績や給料、SNSの「いいね」の数といった「外部評価」に慣れ、それに雁字搦めにされてしまうことが原因だと分析する。本来の生きがいとは、外からの評価やスコアとは無関係であり、自らの好奇心を満たし、喜びを創り出すことにあると強調した。また、日本はもともと他人の評価に関係なく自らの喜びを追求する「オタク」の文化や、市場の評価を度外視して極める職人の「こだわり」を持つ「生きがい大国」であったと説明する。
しかし、現代社会においては「コスパ・タイパ」といった外部からの指標を満たす考え方が広まり、自らの喜びが失われていると警鐘を鳴らす。昨今言われる「やりがい搾取」や「生きがい搾取」という言葉についても、「本来生きがいって搾取されるものじゃないんですよ。だって自分の喜びなんですから」と核心を突いた。
最後に茂木氏は、人工知能（AI）が発達し、人々の仕事を最適化・制御していくこれからの時代において、生きがいを見失う危機がさらに普遍的に起こり得ると懸念を示す。その上で、「Make your life Ikigai again」と力強く呼びかけ、他者の基準に振り回されず、自分自身の純粋な喜びを追求することの重要性を視聴者に訴えかけた。
冒頭で茂木氏は、生きがいとは特別な才能や生き方を必要とするものではなく、「誰もが自然に持っているもの」だと指摘。「子供の時に戻る必要がある」と述べ、自身の内なる子供（インナーチャイルド）と繋がり、過去の記憶へタイムトラベルして辿ることで、誰もが再び生きがいを見つけることができると語る。
なぜ大人になると生きがいを見失うのか。茂木氏は、学校の成績や給料、SNSの「いいね」の数といった「外部評価」に慣れ、それに雁字搦めにされてしまうことが原因だと分析する。本来の生きがいとは、外からの評価やスコアとは無関係であり、自らの好奇心を満たし、喜びを創り出すことにあると強調した。また、日本はもともと他人の評価に関係なく自らの喜びを追求する「オタク」の文化や、市場の評価を度外視して極める職人の「こだわり」を持つ「生きがい大国」であったと説明する。
しかし、現代社会においては「コスパ・タイパ」といった外部からの指標を満たす考え方が広まり、自らの喜びが失われていると警鐘を鳴らす。昨今言われる「やりがい搾取」や「生きがい搾取」という言葉についても、「本来生きがいって搾取されるものじゃないんですよ。だって自分の喜びなんですから」と核心を突いた。
最後に茂木氏は、人工知能（AI）が発達し、人々の仕事を最適化・制御していくこれからの時代において、生きがいを見失う危機がさらに普遍的に起こり得ると懸念を示す。その上で、「Make your life Ikigai again」と力強く呼びかけ、他者の基準に振り回されず、自分自身の純粋な喜びを追求することの重要性を視聴者に訴えかけた。
YouTubeの動画内容
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