歌手の木村拓哉（53）が、ソロとして初の海外ライブを開催することが28日、発表された。ツアータイトルは「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」。新レーベル「C＆C STAGE」移籍後初のアルバム「Checkpoint」を引っさげ、国内3都市と韓国、台湾を含むアジア5都市で9公演を行う。

海外公演は「SMAP」で活動時の11年9月に行った中国・北京公演以来、約15年ぶり。国外にもファンの多い木村の元には、現地での公演を願う海外ファンの声も多く届いており、プライベートレーベルを立ち上げて新たな挑戦事に向き合っていく中でタイミングが合致。実現に至った。

新アルバムの発売は約2年ぶりで、今夏にリリース予定。ツアータイトルとアルバムタイトルにも冠された“Checkpoint”には、第一線を走り続ける木村の“現在地”を問い直すと同時に、次なる新章へのルートを確認する道標の意味が込められている。 木村は新作について「皆んなにとっての自分、自分にとっての皆んな−−。この作品を通して、そんな存在をお互いに感じ合えたら」と願った。今月3日放送の自身のラジオ番組内でも語っていたが、楽曲には多数のスペシャルゲストが参加。「“騒ぐ場所”へ持っていくための、楽曲たちも制作しています」とファンの期待をあおった。20年から始まり、今年で7年目となるソロでの歌手活動。「海外の方ともつながれるのを、今からすごく楽しみにしています」。国内外の「Crew（ファンネーム）」に新たな音色を届ける。

◆日程と会場

▽9月5、6日 兵庫・GLION ARENA KOBE

▽同26日 ソウル・INSPIRE ARENA

▽10月7日 福岡・マリンメッセ福岡 A館

▽11月13、14日 台北・Taipei Music Center

▽同21、22、23日 千葉・ららアリーナ東京ベイ