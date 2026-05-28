本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
5/28（木）
EUR/USD
1.1600（7.94億ユーロ）
1.1650（6.53億ユーロ）
1.1680（5.60億ユーロ）
1.1700（5.18億ユーロ）
1.1705（7.40億ユーロ）
1.1725（15.00億ユーロ）
1.1730（15.00億ユーロ）
1.1735（9.88億ユーロ）
1.1740（15.00億ユーロ）
USD/JPY
157.75（6.05億ドル）
158.75（6.44億ドル）
GBP/USD
1.3300（5.16億ポンド）
ユーロドルは1.1600、1.1650、1.1680、1.1700など現行水準付近に中規模設定が散見される。さらに1.1725、1.1730、1.1735、1.1740に連続して大規模級の設定が観測される。まずは1.1600-1.1650でのレンジ志向の注文が想定される。
ドル円は157.75、158.75など現在の水準から下方に中規模設定が観測される。
ポンドドルは1.3300と下方に中規模設定が観測される。
5/28（木）
EUR/USD
1.1600（7.94億ユーロ）
1.1650（6.53億ユーロ）
1.1680（5.60億ユーロ）
1.1700（5.18億ユーロ）
1.1705（7.40億ユーロ）
1.1725（15.00億ユーロ）
1.1730（15.00億ユーロ）
1.1735（9.88億ユーロ）
1.1740（15.00億ユーロ）
USD/JPY
157.75（6.05億ドル）
158.75（6.44億ドル）
GBP/USD
1.3300（5.16億ポンド）
ユーロドルは1.1600、1.1650、1.1680、1.1700など現行水準付近に中規模設定が散見される。さらに1.1725、1.1730、1.1735、1.1740に連続して大規模級の設定が観測される。まずは1.1600-1.1650でのレンジ志向の注文が想定される。
ドル円は157.75、158.75など現在の水準から下方に中規模設定が観測される。
ポンドドルは1.3300と下方に中規模設定が観測される。