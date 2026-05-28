本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



5/28（木）



EUR/USD

1.1600（7.94億ユーロ）

1.1650（6.53億ユーロ）

1.1680（5.60億ユーロ）

1.1700（5.18億ユーロ）

1.1705（7.40億ユーロ）

1.1725（15.00億ユーロ）

1.1730（15.00億ユーロ）

1.1735（9.88億ユーロ）

1.1740（15.00億ユーロ）



USD/JPY

157.75（6.05億ドル）

158.75（6.44億ドル）



GBP/USD

1.3300（5.16億ポンド）



ユーロドルは1.1600、1.1650、1.1680、1.1700など現行水準付近に中規模設定が散見される。さらに1.1725、1.1730、1.1735、1.1740に連続して大規模級の設定が観測される。まずは1.1600-1.1650でのレンジ志向の注文が想定される。

ドル円は157.75、158.75など現在の水準から下方に中規模設定が観測される。

ポンドドルは1.3300と下方に中規模設定が観測される。

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