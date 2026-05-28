iLiFE!候補生「アラビックヤマトで前髪固定」動画めぐり謝罪 製造元が注意喚起
【モデルプレス＝2026/05/28】アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）候補生のおめめが、5月27日にX（旧Twitter）を更新。液体のり「アラビックヤマト」の使用方法について謝罪した。
【写真】人気アイドル候補生「アラビックヤマト」使用法めぐり謝罪
おめめはXで「アラビックヤマト」を前髪に塗って固定し、ヘアスタイルを整える様子を映した動画をアップ。その投稿が反響を呼んでいた。
これを受け「アラビックヤマト」を発売するヤマト株式会社は同月27日、Xで「『アラビックヤマト』は本来の用途でご使用ください」と題した投稿を掲載。「現在、SNS上で当社製品を使った動画が話題になっており、たくさんの方に注目していただけて大変嬉しく思っております」と感謝の意を表明した。
一方で「しかしながら動画内でご紹介されている使い方は、メーカーが想定している本来の接着用途とは異なっており安全性を保証することができません」と指摘。続けて「お客様に安心・安全に製品をお使いいただくためにも、本来の接着用途・使用方法でご使用いただきますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。」と注意を呼びかけた。
この投稿を受け、おめめは自身のXで「この度は私の投稿が原因で皆様にご迷惑をおかけしてしまい、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。続けて「ヤマト株式会社様の大切な商品を間違った使い方で取り上げてしまったことを深く反省し、今後はこのような過ちを繰り返さないよう、くれぐれも気をつけてまいります。この度は誠に申し訳ございませんでした」と綴った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気アイドル候補生「アラビックヤマト」使用法めぐり謝罪
◆ヤマト株式会社「のり」の使用方法で注意喚起
おめめはXで「アラビックヤマト」を前髪に塗って固定し、ヘアスタイルを整える様子を映した動画をアップ。その投稿が反響を呼んでいた。
一方で「しかしながら動画内でご紹介されている使い方は、メーカーが想定している本来の接着用途とは異なっており安全性を保証することができません」と指摘。続けて「お客様に安心・安全に製品をお使いいただくためにも、本来の接着用途・使用方法でご使用いただきますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。」と注意を呼びかけた。
◆iLiFE!候補生、Xで謝罪
この投稿を受け、おめめは自身のXで「この度は私の投稿が原因で皆様にご迷惑をおかけしてしまい、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。続けて「ヤマト株式会社様の大切な商品を間違った使い方で取り上げてしまったことを深く反省し、今後はこのような過ちを繰り返さないよう、くれぐれも気をつけてまいります。この度は誠に申し訳ございませんでした」と綴った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】