EXO、約6年ぶり日本公演ファイナルをWOWOWで独占生中継 2025年のファンミも放送・配信決定
韓国のダンスボーカルグループ・EXOの日本ツアー『EXO PLANET #6 -EXhOrizonin JAPAN』より、ファイナルである千葉での7月12日のライブの模様をWOWOWで独占生中継する。模様は、全曲ノーカットで8月にリピート放送する予定だ。
【写真】「2025 EXO FAN MEETING」も配信決定
EXOは、2012年に韓国・中国でデビュー、2015年には日本デビューし、キャッチ−な楽曲とハイレベルなパフォーマンスでグローバルユニットとして世界中のファンを魅了してきた。
本公演は、4月の韓国を皮切りにベトナム、タイ、台湾、シンガポールなど各国を駆け巡るワールドツアーの一環として、2019年の『EXO PLANET #5 EXplOration』以来約6年4ヶ月ぶりの日本公演となる。
また、2025年に韓国で行われたファンミーティングも併せて放送。
ほかにも、セフン主演ドラマ『私たちが愛したすべて』、カイ主演ドラマ『連続ドラマＷ春が来た』、ディオ（D.O.）主演ドラマ『100日の郎君様』、ディオ主演映画『シークレット・メロディ』もラインナップする。
『EXO PLANET #6 -EXhOrizonin JAPAN』
7月12日（日）午後5：00／WOWOWプライムで放送
※7月12日の生中継は放送同時配信のみ、8月よりリピート放送あり
※放送同時配信および6ヶ月間アーカイブ配信あり
『2025 EXO FAN MEETING ＜EXO'verse＞』
9月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜アーカイブ配信あり
『私たちが愛したすべて』
7月11日（土）午前5：00／WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信※8話連続放送 第1話無料放送（字幕版）
『連続ドラマＷ春が来た』
WOWOWオンデマンドで配信中
『100日の郎君様』
WOWOWオンデマンドで7月1日(水)配信開始
『シークレット・メロディ』
8月放送・配信予定
【写真】「2025 EXO FAN MEETING」も配信決定
EXOは、2012年に韓国・中国でデビュー、2015年には日本デビューし、キャッチ−な楽曲とハイレベルなパフォーマンスでグローバルユニットとして世界中のファンを魅了してきた。
また、2025年に韓国で行われたファンミーティングも併せて放送。
ほかにも、セフン主演ドラマ『私たちが愛したすべて』、カイ主演ドラマ『連続ドラマＷ春が来た』、ディオ（D.O.）主演ドラマ『100日の郎君様』、ディオ主演映画『シークレット・メロディ』もラインナップする。
『EXO PLANET #6 -EXhOrizonin JAPAN』
7月12日（日）午後5：00／WOWOWプライムで放送
※7月12日の生中継は放送同時配信のみ、8月よりリピート放送あり
※放送同時配信および6ヶ月間アーカイブ配信あり
『2025 EXO FAN MEETING ＜EXO'verse＞』
9月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜アーカイブ配信あり
『私たちが愛したすべて』
7月11日（土）午前5：00／WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信※8話連続放送 第1話無料放送（字幕版）
『連続ドラマＷ春が来た』
WOWOWオンデマンドで配信中
『100日の郎君様』
WOWOWオンデマンドで7月1日(水)配信開始
『シークレット・メロディ』
8月放送・配信予定