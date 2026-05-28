アンカー・ジャパンは、ワイヤレス充電できるiOS/Android対応のカート型紛失防止トラッカー「Eufy SmartTrack Card E40」を、5月27日に発売した。価格は5,990円。

2022年10月の発売以来、国内累計100万台以上の販売数を記録した紛失防止トラッカー「Eufy SmartTrackシリーズ」のフラッグシップモデル。eufyブランドの紛失防止トラッカーとして初めて、iPhoneやiPad、Macなどの「探す(Apple Find My)」と、Androidの「Find Hub」の両方に対応した。

本体は従来モデル「Eufy SmartTrack Card」から、約30％薄くなった厚さ約1.7mmのスリムさで、財布やカードケース、パスポートケース、ミニバッグのポケットなどにも手軽に収納できるという。外形寸法は約85×54×1.7mm、重さは約12g。

ワイヤレス充電対応で、パッド型ワイヤレス充電器に置くだけで手軽に充電可能。1回の充電で最大5カ月使用できる。

万が一、カード本体を紛失した場合は、Eufyアプリから操作することで、カード本体から約80dBのアラームを鳴らして位置を特定できる。同アプリから紛失モードを有効化すると、カード本体背面のQRコードが有効傘r、紛失時だけ連絡先を共有でき、プライバシーも保護できる。