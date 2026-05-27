「舘ひろしみたいでかっこいい」「カズ、三浦カズみたいになってる」日本代表FWの所属クラブの投稿に反響
フェイエノールトが投稿した日本代表FW上田綺世の私服ショットが再びファンの反響を呼んでいる。
クラブは25日に公式X(@Feyenoord)を更新し、「2025-2026 エールディビジ得点王 上田綺世」と改めて報告。サングラスや黒のレザージャケットなどを身に着けた上田がトロフィーを持つ写真も掲載し、話題となっていた。
そして翌26日に「Ueda. Ayase Ueda.」と記し、別バージョンの写真を3枚アップ。「うおおおおおーー!カッコいいいい!!」「おしゃれ」「舘ひろしみたいでかっこいい」と称賛の声が上がったほか、どこか聞き覚えのある言葉の響きに「カズ、三浦カズみたいになってる」「バイク川崎バイクみたいにすな」との反応も寄せられた。
クラブは25日に公式X(@Feyenoord)を更新し、「2025-2026 エールディビジ得点王 上田綺世」と改めて報告。サングラスや黒のレザージャケットなどを身に着けた上田がトロフィーを持つ写真も掲載し、話題となっていた。
そして翌26日に「Ueda. Ayase Ueda.」と記し、別バージョンの写真を3枚アップ。「うおおおおおーー!カッコいいいい!!」「おしゃれ」「舘ひろしみたいでかっこいい」と称賛の声が上がったほか、どこか聞き覚えのある言葉の響きに「カズ、三浦カズみたいになってる」「バイク川崎バイクみたいにすな」との反応も寄せられた。
Ueda. Ayase Ueda. ️ pic.twitter.com/4r4ZAms6hJ— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 26, 2026