「ジャイアンツはここで終わるわけにいかない」魂の117球、戸郷翔征の力投で巨人連敗ストップ　橋上監督代行初勝利

戸郷は7回1失点、2勝目をマークした（C）産経新聞社

今季最多117球の力投

巨人は5月27日のソフトバンク戦に5−1と勝利。交流戦初勝利、連敗を5で止めた。

組み替えた打線が機能した。

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この試合では「3番・三塁」に坂本勇人、「7番・右翼」に丸佳浩を組み入れて臨んだ。



試合が動いたのは1点を追う3回だ。無死一、二塁から3番・坂本はセンターへポテンヒットを放ち、チャンスメイク。一死満塁から大城卓三の押し出し四球で1-1の同点とするとトレイ・キャベッジの2点適時打、さらに丸、戸郷の適時打で一挙5得点のビッグイニングを作った。

投げては先発の戸郷も踏ん張った。3回にソフトバンクに先制点を与えたものの、味方が逆転した後は粘りの投球で試合を作り7回117球、7安打1失点で降板。8回は大勢、9回は田中瑛斗とつなぎ、ゲームセット。戸郷にとっては今季2勝目、本拠地東京ドームでは初勝利となった。