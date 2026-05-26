福岡発「八百万の蜂プロジェクト」始動！初期構想ブック共有開始＆福岡で関連イベント



福岡県糸島市に拠点を置く松石量子再生研究所は、5月20日(水)の「世界ミツバチの日」に合わせ、「八百万の蜂プロジェクト」を始動した。

同プロジェクトは、一鉢の花から、蜂や蝶などの送粉者が立ち寄れる場所を増やし、蜂・菌・花・土・人・地域のつながりを地図で可視化していく、未来世代のための再生循環プロジェクトだ。

第一歩として、参加型マップ「Bee Map」v1の早期参加者募集を開始。あわせて、初期構想ブックを希望者へ共有し、7月13日(月)には福岡市で「REGEN DAY 01 FUKUOKA」を開催する。

「八百万の蜂プロジェクト」概要

「八百万の蜂プロジェクト」は、減っていく蜂たちを象徴として、蜂・菌・花・土・人・地域のつながりを再生していくプロジェクト。

世界中で送粉者や生物多様性の危機が深刻化するなか、蜂を象徴に、人間を含めた生態系全体のつながりを見つめ直し、家庭、学校、企業、神社、農地、自治体など、それぞれの持ち場に蜜源を増やし、その小さな一点を地図でつなぎ、やがて日本列島の“いのちの道”を育てていく。

参加型マップ「Bee Map」の早期参加者募集



「Bee Map」は、蜂・菌・花・人・地域のつながりを可視化する参加型マップ。一人ひとりの小さな記録を地図に残し、地域のBee Spotを増やし、やがてBee Lineとしてつなげていくことを目指す。このマップが充実するとともに日本列島に生物のいのちの回廊が循環し、生態系の回復の一助となることを目指している。

「Bee Map」は現在、ベータ版で早期参加者を募集中。誰でも参加可能だ。

「初期構想ブック」を希望者に共有



「八百万の蜂プロジェクト」では、現時点での考え方・リサーチ・ビジョンをまとめた「初期構想ブック」を制作。タイトルは、『一鉢の花から、日本列島のいのちの道へ--八百万の蜂プロジェクト』だ。

同書は、八百万の蜂プロジェクトのスタート時点での構想をまとめた非売品のプロジェクトブック。蜂を入口に、食、農業、都市、企業、地域、そして人類を含めた生態系全体と、未来世代のための再生の活動についてまとめている。

同書は、希望者に無料でPDFで共有される。

関連イベント「REGEN DAY 01 FUKUOKA」開催



「八百万の蜂プロジェクト」の関連イベントとして、7月13日(月)に福岡市で「REGEN DAY 01 FUKUOKA｜蜂と菌からはじまる、再生の祝祭。」を開催する。

同イベントは、蜂・菌を入口に、生物多様性、ウェルビーイング、食、地域、企業の社会善について考えるトークイベント。当日は、ミツバチを通じて人と地球のつながりを伝え続ける船橋康貴氏、菌・微生物・発酵・土の循環を暮らしや健康の視点からひらく中村弥和氏が登場する。

同プロジェクトが大切にする「蜂・菌・花・土」の循環を、専門家・実践者との対話を通じて、わかりやすく、あたたかく、未来世代へ向けてひらいていく。

松石量子再生研究所からのメッセージ

松石量子再生研究所は、蜂を守ることは、蜂だけの話ではないと考えている。花があり、土があり、菌が働き、植物が実り、山が肥え、川や海が豊かになる。そして人の暮らしが支えられる。蜂は、その大きな生態系のつながりを知らせてくれる存在だという。

同研究所は、「いま、自然のつながりは少しずつ弱くなっています。花が減り、虫が減り、土が痩せ、子どもたちが小さないのちに触れる機会も減っています。

このままでは、持続可能な活動だけでは間に合わないかもしれません。だからこそ、私たちは『再生』から始めたいと考えています。

花を植えること、土を育てること、小さないのちに気づくことを、もっと楽しく、あたたかく、みんなで参加できる“再生の祝祭”にしていきたい。

それぞれの持ち場で、それぞれの役割で。できる人が、できる場所から、できる形で。人と自然が調和し、未来世代に豊かな地球を恩送りする再生の祝祭を、ぜひ一緒に育てていけたら幸いです(一部抜粋)」とメッセージを発している。

未来世代のための再生循環プロジェクト「八百万の蜂プロジェクト」に参加してみては。

■REGEN DAY 01 FUKUOKA

テーマ：蜂と菌からはじまる、再生の祝祭。

日時：7月13日(月) 10:00〜12:30

会場：警固神社 社務所ビル4F

住所：福岡県福岡市中央区天神2丁目2−20

詳細・申込：https://regenday2605.peatix.com

初期構想ブック／Bee Map早期参加／活動参加の問い合わせフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA5Piu4d9CHz1LxtLT-EIehzgPuRb1x3hvZwBgAD0FZpRY1w/viewform

(Higuchi)