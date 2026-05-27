リチャード・ギア息子、『ユーフォリア』で本格デビュー シドニー・スウィーニーと過激シーン演じ話題
『プリティ・ウーマン』や『愛と青春の旅立ち』などで知られるリチャード・ギアの息子ホーマー・ギアが、ゼンデイヤ主演のドラマシリーズ『ユーフォリア／EUPHORIA』で本格俳優デビューを飾った。最新エピソードでシドニー・スウィーニーと過激なセックスシーンを繰り広げ、注目を集めている。
【写真】『ユーフォリア』に映画スター役で出演 父リチャード・ギアとのレッドカーペット写真も
現在26歳のホーマーは、リチャードが元妻キャリー・ローウェルとの間にもうけた長男。これまで短編映画やミュージックビデオに出演し、父と一緒にレッドカーペットイベントに登場することはあったものの、『ユーフォリア／EUPHORIA』で本格的にデビューを果たした。
SNS時代に生きるティーンエイジャーたちを描く『ユーフォリア』は、かねてより過激な内容が話題となってきた。最新のシーズン3では、シドニー・スウィーニー演じるキャシーが成人向けコンテンツ配信プラットフォーム「OnlyFans」に活路を見出す展開など、さらに物議を醸している。
ホーマーは、キャシーと関係を持つ映画スター、ディラン・リード役で出演。最新話の放送後、X（旧ツイッター）では「リチャード・ギアのネポベイビーであるホーマーが、『ユーフォリア』の過激なセックスシーンで脱いだ」「ホーマー・ギアって誰？」「ギアってことはリチャードの息子？」「ホーマー・ギアってすごくセクシー」「ホーマー・ギアの裸体がすでに500回くらいシェアされていて、全部にいいね！した」などと反応が寄せられ、話題となっている。
なおホーマーは、今年4月に開催された『ユーフォリア』シーズン3のプレミアで、Entertainment Tonightの取材に応じ、父から「すばらしいアドバイス」をもらっているとコメント。「演技についてではなく、むしろ身の処し方や有益な仕事の仕方を教えてくれる」と語っていた。
【写真】『ユーフォリア』に映画スター役で出演 父リチャード・ギアとのレッドカーペット写真も
現在26歳のホーマーは、リチャードが元妻キャリー・ローウェルとの間にもうけた長男。これまで短編映画やミュージックビデオに出演し、父と一緒にレッドカーペットイベントに登場することはあったものの、『ユーフォリア／EUPHORIA』で本格的にデビューを果たした。
ホーマーは、キャシーと関係を持つ映画スター、ディラン・リード役で出演。最新話の放送後、X（旧ツイッター）では「リチャード・ギアのネポベイビーであるホーマーが、『ユーフォリア』の過激なセックスシーンで脱いだ」「ホーマー・ギアって誰？」「ギアってことはリチャードの息子？」「ホーマー・ギアってすごくセクシー」「ホーマー・ギアの裸体がすでに500回くらいシェアされていて、全部にいいね！した」などと反応が寄せられ、話題となっている。
なおホーマーは、今年4月に開催された『ユーフォリア』シーズン3のプレミアで、Entertainment Tonightの取材に応じ、父から「すばらしいアドバイス」をもらっているとコメント。「演技についてではなく、むしろ身の処し方や有益な仕事の仕方を教えてくれる」と語っていた。