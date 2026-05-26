peco、前日のビビンバで作った“キンパ風”弁当公開「見た目も華やかになる」「素敵なリメイク」と反響
【モデルプレス＝2026/05/26】タレントのpecoが5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。
【写真】30歳ママタレ「並べ方が丁寧」“キンパ風”海苔巻き＆炒め物などの息子弁当
pecoは「Today’s lunch for my son」と記し、息子のために作った弁当の写真を投稿。パステルグリーンの弁当箱には、にんじんや葉物野菜などの具材がたっぷりと入った海苔巻きがズラリと並んでおり、「昨日の夜のビビンパ的なやつの残りで作ったキンパ的なやつ」と紹介した。格子状に切り込みを入れたウインナー、ブロッコリーの卵炒めとミニトマトも添えられており、彩り豊かな仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「見た目も華やかになる」「素敵なリメイク」「絶対美味しいやつ」「ちょこっとおかずも嬉しい」「並べ方が丁寧」「満足度が高い」などの声が上がっている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ「並べ方が丁寧」“キンパ風”海苔巻き＆炒め物などの息子弁当
◆peco、息子への手作り弁当披露
pecoは「Today’s lunch for my son」と記し、息子のために作った弁当の写真を投稿。パステルグリーンの弁当箱には、にんじんや葉物野菜などの具材がたっぷりと入った海苔巻きがズラリと並んでおり、「昨日の夜のビビンパ的なやつの残りで作ったキンパ的なやつ」と紹介した。格子状に切り込みを入れたウインナー、ブロッコリーの卵炒めとミニトマトも添えられており、彩り豊かな仕上がりとなっている。
◆pecoの投稿に「絶対美味しいやつ」の声
この投稿に、ファンからは「見た目も華やかになる」「素敵なリメイク」「絶対美味しいやつ」「ちょこっとおかずも嬉しい」「並べ方が丁寧」「満足度が高い」などの声が上がっている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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