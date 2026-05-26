1児の母・高垣麗子、和風おかず中心の2段曲げわっぱ弁当公開「詰め方がおしゃれで美しい」「丁寧さが光ってる」の声
【モデルプレス＝2026/05/26】モデルの高垣麗子が5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】46歳ママモデル「彩りも栄養バランスも完璧」海老カツ・甘酒入り卵焼きなどの2段わっぱ弁当
高垣は「今日のお弁当」と添え、娘のために作ったお弁当の写真を投稿。2段になった曲げわっぱのお弁当箱の下段には鮭のそぼろご飯、上段には、カラッと揚がった海老カツ、ブロッコリーのおかか和え、ミニトマト、枝豆、甘酒入り卵焼き、「竹輪のマヨ磯辺」が丁寧に盛り付けられており、和風のおかずを中心とした彩り豊かな弁当となっている。
また「暑いだけじゃなく湿度も上がって 梅雨が近づいてきたような、気がします」と最近の天候について触れ、「運動会代休明けの登校 みんなしっかり休めたかな 今週も楽しんできてね〜〜」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「クオリティ高すぎ」「詰め方がおしゃれで美しい」「彩りも栄養バランスも完璧」「丁寧さが光ってる」「甘酒入りの卵焼き、真似したい」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳ママモデル「彩りも栄養バランスも完璧」海老カツ・甘酒入り卵焼きなどの2段わっぱ弁当
◆高垣麗子、娘への手作り弁当披露
高垣は「今日のお弁当」と添え、娘のために作ったお弁当の写真を投稿。2段になった曲げわっぱのお弁当箱の下段には鮭のそぼろご飯、上段には、カラッと揚がった海老カツ、ブロッコリーのおかか和え、ミニトマト、枝豆、甘酒入り卵焼き、「竹輪のマヨ磯辺」が丁寧に盛り付けられており、和風のおかずを中心とした彩り豊かな弁当となっている。
◆高垣麗子の投稿に「詰め方がおしゃれで美しい」の声
この投稿に、ファンからは「クオリティ高すぎ」「詰め方がおしゃれで美しい」「彩りも栄養バランスも完璧」「丁寧さが光ってる」「甘酒入りの卵焼き、真似したい」などの声が上がっている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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