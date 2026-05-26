氷川きよし（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/26】歌手の氷川きよしが5月25日、自身のInstagramを更新。日光浴中のショットなどを公開し、話題となっている。

【写真】48歳人気歌手「神々しい」素肌輝く日光浴ショット

◆氷川きよし、美デコルテ全開の日光浴ショット


氷川は、愛犬のカカオちゃんや花の写真などとともに「朝の10分日光浴」として、目をつぶり日の光を受けているショットを投稿。美しい肩のラインと華奢なデコルテを見せた。またハッシュタグには「＃身体と心を整える」と付け加えている。

◆氷川きよしの投稿に反響


この投稿は「お肌ツヤツヤ」「全てが輝いてる」「すっぴんですか」「眩しい」「まつ毛長くて羨ましい」「神々しい」「日光浴が元気の秘訣ですね」「オーラ凄い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

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